Verdächtiges Statement von Laura: Ehekrise bei Pietro Lombardi?

Eigentlich hatten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihre On-Off-Beziehung hinter sich gelassen. Ein Instagram-Austausch sorgt jetzt jedoch für reichlich Spekulationen.

Köln – Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) sollten derzeit vermeintlich auf Wolke Sieben schweben. Nachdem das Paar im vergangenen Jahr seine Verlobung bekannt gegeben hatte, brachte die Influencerin im Januar das erste gemeinsame Kind zur Welt.

Der kleine Leano Romeo ist seitdem der ganze Stolz seiner Eltern, doch im Falle einer handfesten Liebeskrise kann wohl selbst Lombardi Junior keine Wunder bewirken. Dass es in der Beziehung zwischen Pietro und Laura derzeit nicht wirklich rund läuft, glauben findige Instagram-User anhand kryptischer Beiträge beweisen zu können, die in Teilen schon gar nicht mehr im Netz zu finden sind.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi liefern sich einen komisch anmutenden Instagram-Austausch

Ursprünglicher Auslöser der Krisengerüchte war eine Story auf Laura Maria Rypas offiziellem Instagram-Account, die zwischenzeitlich bereits wieder gelöscht wurde. Darin schrieb die junge Mutter laut „Bild“-Berichten: „Wenn du anfängst, dich zu fragen, ob du jemandem vertrauen kannst oder nicht, dann weißt du bereits, dass du es nicht kannst.“ Dass diese kryptische Message selbstverständlich sofort mit Pietro Lombardi in Verbindung gebracht wurde, ist kaum verwunderlich. Doch ist wirklich etwas dran an den Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus?

Bei der inzwischen wieder gelöschten Story handelt es sich jedoch nicht um den einzigen verdächtigen Post, den Laura Maria Rypa in den letzten Tagen veröffentlichte. Unter ein Foto ihres Sohnes Leano schrieb sie außerdem auf Englisch: „Mein Sohn. Ein Mann, der mich immer lieben wird…“ Diese Andeutung motivierte Lauras Verlobten Pietro zu einem passenden Kommentar. „Ich liebe dich auch immer“, soll er laut „Bild“ unter den süßen Schnappschuss geschrieben haben. Doch auch dieser Post war kurze Zeit später schon wieder verschwunden.

Fans von Pietro Lombardi wollen auf Instagram festgestellt haben, dass es zwischen dem Sänger und seiner Verlobten Laura Maria Rypa kriselt. © IMAGO / Panama Pictures & Instagram/ lauramaria.rpa

Stecken der DSDS-Star und seine Partnerin also tatsächlich in einer handfesten Beziehungskrise? Mit einem gemeinsamen Frühstücksfoto versuchten Pietro und Laura zumindest zuletzt, die Wogen etwas zu glätten. Und auf eine Anfrage des Senders RTL ließen sie mitteilen, dass es ihrer Meinung nach keinen Grund für eine offizielle Stellungnahme gebe. Denn eigentlich schmieden Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa auch eifrig an ihren Hochzeitsplänen. Verwendete Quellen: BILD, RTL