Londoner Rich Kids: Das Luxusleben der Oligarchen-Kinder

Drei Töchter russischer Oligarchen. © Screenshot Instagram (3)/sofiaabramovich97/elsina_k/ lisa_peskova

Ihre Väter verdienen unter Putins Regierung Millionen. Die Sprösslinge verbringen damit in London ein Luxusleben. Auf Instagram dokumentieren sie ihr Luxusleben.

London - In London sind viele russische Oligarchen sesshaft, hunderte besitzen dort Immobilien. Wer zwei Millionen investiert, bekommt ein sogenanntes „goldenes“ Investorenvisum. Nach fünf Jahren gibt es Anspruch auf die britische Staatsbürgerschaft. So leben einige der Oligarchen-Sprösslinge in der britischen Hauptstadt ein Luxusleben, das sie auf Instagram zur Schau stellen, wie tz.de berichtet.

Londoner Rich Kids: Das Luxus-Leben der Oligarchen-Kinder

Inzwischen hat die britische Regierung die Daumenschrauben für die russische Elite angezogen. Handelssanktion gibt es schon, das Verhängen von Sanktionen gegen einzelne Personen soll zudem erleichtert werden. Jüngst etwa bei Roman Abramowitsch geschehen. Dessen Tochter zeigt auf ihrem Instagram-Profil, in welchem Luxus sie lebt.

Ihre Freizeit verbringt sie mit ihren Pferden oder auch auf der Karibikinsel St. Barths, wo ihr Vater eine 90 Millionen-Villa besitzt. In London studiert sie Management & Marketing. Interessanterweise veröffentlichte sie via Instagram kürzlich ein Protestbild mit den Worten: „Die größte und erfolgreichste Kreml-Lüge ist, dass die Russen hinter Putin stehen“.

Töchter der Putin-Freunde leben im Luxus

Lisa Peskova ist die Tochter von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow und zeigt sich dank Vaters Geld aus Putins Händen in Luxus-Klamotten, -Häusern oder -Restaurants. Dazu gibt es Bilder der Happy Family. Elsina Khayrova ist dagegen die Tochter von Rinat Khayrov, der Teil von Putins Partei ist. Sie lebt unter anderem in einem 12 Millionen-Apartment in einem Londoner Luxusviertel.

Weitere Namen auf der Liste sind beispielsweise Elena Luschkowa, Tochter von Moskaus Ex-Bürgermeister Juri Luschkow († 83) oder Anastasia Chepa, Tochter des russischen Abgeordneten Alexey Chepa. Beide besitzen ebenfalls teuerste Wohnsitze in London.

Kürzlich schaltete Russland das soziale Netzwerk Instagram ab. Zuvor waren bereits Twitter und Facebook nicht mehr zugänglich. Russische Influencerinnen brachen deswegen in Videos und Beiträgen in Tränen aus.

Verwendete Quellen: instagram.com/sofiaabramovich97/elsina_k/lisa_peskova; Bild; dpa