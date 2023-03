Loredana Wollny erklärt, weshalb sie einen italienischen Vornamen gewählt hat

Loredana Wollnys Sohn heißt Aurelio. Jetzt erklärt sie, was hinter dem italienischen Vornamen steckt.

Ratheim/Türkei – Loredana Wollny (19) wurde letztes Jahr zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Servet hieß sie am 20. Dezember 2022 ihren Sohn willkommen, um dessen Namen sie zunächst ein großes Geheimnis machte. Obwohl die Familie Wollny sonst recht mitteilungsfreudig ist, was ihr Privatleben angeht, verriet Loredana erst am 5. Februar, wie ihr Nachwuchs heißt.

Das Baby hört auf den Namen Aurelio, was für viele Fans überraschend kam. Immerhin ist es ein italienischer Vorname und keines der beiden Elternteile ist italienisch. Aktuell pendeln sie zwischen Deutschland und ihrem Zweitwohnsitz in der Türkei, wo Servet seine Wurzeln hat, hin und her.

Loredana Wollny: So kam ihr Sohn Aurelio zu seinem Vornamen

Loredanas und Servets Sohn passt mit seinem Vornamen allerdings hervorragend in die Familie Wollny, die für ihre außergewöhnlichen Namen bekannt sind. Und so ist es auch wenig überraschend, dass der Anstoß für den Namen auch aus dieser Richtung kam. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Fan von der frischgebackenen Mama wissen, woher der italienische Name kommt. Daraufhin antwortete Loredana: „Wir fanden den Namen einfach mega schön.“ Tatsächlich seien es aber ihre Schwestern Sarafina (28) und Sylvana (31) gewesen, die den Namen vorgeschlagen und die jungen Eltern davon überzeugt haben.

Loredana und Servet sind außerdem seit einigen Wochen verlobt, haben es mit der Trauung aber offenbar nicht eilig. Aktuell genießt das Paar einfach das Glück als kleine Familie. Zur Verkündung des Namens Anfang Februar teilte Loredana ein Bild von ihrem schlafenden Baby und schrieb dazu: „Unser kleiner Neuankömmling heißt Aurelio und er hat es schon geschafft, unsere Herzen im Sturm zu erobern und wir wissen, dass er unsere Welt auf den Kopf stellen wird.“ Das Paar könne es kaum erwarten, dass Söhnchen Aurelio nun die ersten Schritte geht und anfängt, herumzualbern und seine ersten Abenteuer zu erleben: „Willkommen im Leben, kleiner Aurelio, wir freuen uns auf die Zeit mir dir.“