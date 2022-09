Ausbildung statt Auswanderung: Loredana Wollny muss Mama Silvia etwas beichten

Ohne das Wissen ihrer Mutter hat Loredana Wollny einen Ausbildungsvertrag in Deutschland unterschrieben. Die Auswanderung in die Türkei fällt damit flach für sie.

Derzeit steht bei Silvia Wollny (57) und ihrer Familie alles Kopf: Die aus dem TV berühmte Großfamilie ist in die Türkei ausgewandert. Geplant ist erst einmal nur ein Jahr auf Probe. Einzig Nesthäkchen Loredana Wollny (18) blieb noch in Deutschland, um ihren Schulabschluss zu machen. Danach sollte sie eigentlich in die Türkei nachkommen. Doch nun hat die werdende Mama ihre Pläne geändert und sich dazu entschlossen, in Deutschland einen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben.

Loredana muss ihrer Mama Silvia etwas beichten (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Loredana Wollny/Silvia Wollny

Bei Frauenärztin Frau Dr. Andresen lässt sie sich zur medizinischen Fachangestellten ausbilden. Normalerweise ein Grund zur Freude – wäre da nicht die Tatsache, dass ihre gesamte Familie in die Türkei gezogen ist. Wegen ihrer Ausbildung ist Loredana drei Jahre fest an Deutschland gebunden und kann dem restlichen Wollny-Clan nicht folgen.

Mit Mama Silvia hatte sich die 18-Jährige vor der Auswanderung über ihre Ausbildungspläne unterhalten. Damals sagte Loredana aber noch, dass sie ausführlicher darüber reden könnten, wenn es so weit sei. Und nun ist der Zeitpunkt tatsächlich gekommen: Länger kann die jüngste Wollny-Tochter ihrer Mutter die Ausbildung nicht verschweigen.

Loredana Wollny überrascht Mama Silvia in der Türkei

Kurzerhand entschließt sich Loredana dazu, Silvia die Neuigkeiten persönlich zu überbringen. In einer Vorschau auf die neuen Folgen von „Die Wollnys“ ist zu sehen, wie Loredana in die Türkei fliegt, um ihre Mutter zu überraschen. Die ist äußerst perplex, ihre Tochter plötzlich in der Wohnung zu sehen. „Wo kommst du denn jetzt her?“, fragt Silvia verblüfft, bevor sie Loredana in eine mütterliche Umarmung schließt.

Loredana wiederum ist sichtlich nervös, ihrer Mama die Nachrichten zu erzählen. Bereits in vier Monaten soll sie ihre Ausbildung in der Frauenarztpraxis beginnen. „Da grummelt mir ein bisschen der Magen“, gesteht sie. Am liebsten hätte Loredana nämlich, dass Silvia bei ihr in Deutschland bleibt. „Ich möchte jetzt nicht, dass sie ihre Pläne mit der Auswanderung wegen mir auf Eis legen, aber ich kann es mir in Deutschland nicht ohne Mama vorstellen, weil ich brauche sie einfach“, fügt sie hinzu. Wie das Gespräch zwischen Mutter und Tochter läuft, gibt es am Mittwoch, den 5. Oktober 2022 um 21:15 Uhr auf RTLZWEI zu sehen.