Gemeinsam sagten die Töchter von Familienoberhaupt Silvia Wollny vor etlichen Monaten den überschüssigen Kilos den Kampf an. Auf Instagram posten sie seitdem zahlreiche Fotos von ihrer Veränderung. Auch das neuste Bild von Loredana Wollny trifft dabei auf völlige Begeisterung.

Ratheim - Die Wollnys (alle News zu den Wollnys auf der Themenseite) sorgen mit ihren Bildern auf Instagram immer wieder für Begeisterung im Netz. Dieses Mal ist es Loredana Wollny (18), die mit ihrem neuen Selfie zahlreiche Komplimente absahnt. Über 8000 Menschen haben ihren Beitrag bereits geliked.

Loredana Wollny auf Instagram extrem erfolgreich

Die Großfamilie ist nicht nur wöchentlich mit ihrer eigenen Doku-Soap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ auf RTL2 zu sehen, sondern gibt ihren Fans auch auf Instagram immer wieder einen Einblick in ihr Leben. Genau das trifft immer wieder auf Begeisterung.

Denn die Wollnys teilen nicht nur Fotos von besonderen Ereignissen, oder ihren Abnehm-Erfolgen, auch zahlreiche Selfies finden sich in ihrem Feed wieder. Auch Loredana (Die Wollnys (RTL2) – eine Großfamilie der besonderen Art) folgen bereits mehr als 250.000 Menschen, die nun erneut in den Genuss eines neuen Fotos kamen.

Ob „süss“ oder „mega hübsch“: Loredana Wollny begeistert mit neuem Selfie

„Perfekt ist das Leben nie! Aber es gibt Menschen, die es besonders machen“, kommentiert die 18-Jährige ihren neusten Schnappschuss. Darauf zu sehen: Loredana Wollny, die in ein schwarzes Langarmshirt gehüllt in die Kamera grinst. In der Kommentarspalte wird dabei deutlich: Auch das neuste Bild von Silvia Wollnys Tochter kommt bei ihren zahlreichen Fans extrem gut an.

„Süß“, kommentiert ein Follower das Bild. „Woooow mega hübsch“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Wunderschönes Foto und sehr schöne Worte.“ Doch nicht nur Loredana begeistert das Netz, auch Estefania Wollny wird im orangen Sommeroutfit auf Instagram von Fans gefeiert. Verwendete Quellen: Instagram.com/loredanawollny