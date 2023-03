Loredana Wollny ist verlobt: So machte Servet den Antrag

Romantische News von Loredana Wollny: Die TV-Bekanntheit hat sich mit ihrem Freund Servet verlobt. Zusammen hat das Paar einen kleinen Sohn.

Nun hat auch die jüngste Wollny-Tochter Ja gesagt! Auf Instagram verkündet Loredana Wollny (19) stolz ihre Verlobung. In einer Fotoreihe postete sie romantische Schnappschüsse mit ihrem Freund Servet am Strand. Vor der Kulisse eines wunderschönen Sonnenuntergangs küsst sich das Paar leidenschaftlich und blickt sich verliebt an. Auf einem Bild hält Loredana ihren Verlobungsring in die Kamera, während sie mit ihrem Partner Händchen hält.

Dessen Handfläche wiederum zieren die Worte „Sie hat Ja gesagt“. Sowohl Loredana als auch Servet sind schick gekleidet: Der Türke hatte sich in ein weißes Hemd geworfen, während die Blondine ein rotes Kleid trägt und hübsch geschminkt ist. Den Sand zieren Rosenblüten und Fackeln – für ordentlich Romantik war beim Antrag also gesorgt.

Ein weiteres Foto zeigt Loredana mit Mama Silvia Wollny (58) sowie ihren Schwestern Sarafina (28) und Estefania Wollny (21). Die 19-Jährige hält ihren kleinen Sohn Aurelio im Arm, den sie im Dezember zur Welt brachte. Die Aufnahmen betitelte sie mit den Worten „Wo Liebe ist, wird das unmögliche möglich.“ Ihre Aussage unterstrich Loredana mit den Hashtags „Ich liebe dich“, „Mein Schatz“ und „Familie“.

Loredana Wollny: So reagieren die Fans auf ihre Verlobung

In den Kommentaren gratulierten die Fans dem frisch verlobten Paar. „Herzlichen Glückwunsch zum Antrag. Ich bekam richtig Gänsehaut grad eben“, schwärmte eine Userin. An anderer Stelle waren begeisterte Nachrichten zu lesen wie „Freue mich so für euch“, „Einfach nur wunderschön“ und „Boa der Ring ist ja der Wahnsinn, wunderschön“.

Wie romantisch: Loredana Wollny und Servet haben sich am Strand verlobt. © Screenshot/Instagram/loredanawollny (Fotomontage)

Allerdings gibt es auch Fans, die Loredana zu jung zum Heiraten halten. „Sie bekommen ein Kind und kurz darauf heiraten sie, das ist viel zu schnell, sorry“, kritisierte eine Followerin. Eine andere schrieb: „Oh bitte… Du bist noch viel zu jung.“ Treue Wollny-Anhänger nahmen Loredana in Schutz. „Alles Gute für Euch. Ich habe auch mit 18 Jahren geheiratet und wir feiern im August 40 Jahre“, verteidigte sie eine Userin.