Schlagerkollegen gratulieren: Lorenz Büffel hat wieder geheiratet

Von: Volker Reinert

Ballermann-Star Lorenz Büffel hat seiner Ehefrau Emily Gierten an ihrem dritten Hochzeitstag erneut das Ja-Wort gegeben. Dieses Mal gab es eine große Party ohne Corona-Einschränkungen.

Mallorca – Partysänger Lorenz Büffel (44) hat noch einmal geheiratet. Drei Jahre nach seiner standesamtlichen Trauung mit seiner Partnerin Emily Gierten (30) gab ihr der Sänger erneut das Ja-Wort. Ganz unter dem Motto „Doppelt hält besser“ feierten sie ihre aufgefrischte Hochzeit auf der spanischen Insel Mallorca. Coronabedingt war 2020 keine große Party möglich. Viele Schlager-Kollegen gratulierten bereits auf Instagram.

Lorenz Büffel gibt seiner Ehefrau Emily am dritten Hochzeitstag erneut das Ja-Wort

Auf seinem Instagramprofl ließ der österreichische Entertainer Lorenz Büffel, der mit gebürtigem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, seine 95.300 Instagram-Follower (Stand: 8. August 2023) an seinem Glück teilhaben. „Heute sagen wir nochmal ‚JA‘. 3 Jahre nach unserer standesamtlichen Trauung feiern wir an unserem Hochzeitstag endlich unsere große Hochzeit auf Mallorca“, so der 44-Jährige.

Büffel postete drei Bilder von sich und seiner Liebsten. Einmal aus dem Jahr 2019, welches der Sänger als „1. richtiges Pärchenfoto“ betitelte. Auf dem zweiten Bild ist das Paar bei einem innigen Kuss und auf dem dritten gemeinsam mit Söhnchen Leo, der 2020 auf die Welt gekommen ist, zu sehen. „Wir haben mittlerweile unsere eigene kleine Familie mit unserem kleinen Leo und unseren zwei Kampfchihuahuas und gehen zusammen durch dick und dünn“, so die Liebeserklärung via Instagram des Sängers an seine Ehefrau.

Unter seinem Posting finden sich zahlreiche Glückwünsche sämtlicher Schlagerkollegen. So schreibt beispielsweise Olaf, der Flipper (77) „Alles Gute – ich bin ja schon 52 Jahre verheiratet – das schafft ihr locker“, die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Tamara Gülpen (30) „Alles Glück dieser Welt für euch“ oder der niederländische Künstler „Immer Hansi“, der mit vielen Herz-Emojis kommentierte.

Ballermann-Star Lorenz Büffel hat seiner Ehefrau Emily Gierten am dreitten Hochzeitstag noch einmal das Ja-Wort gegeben.

Auf der Hochzeit waren auch einige Promis eingeladen. So feierten unter anderem Almklausi (53) oder „Bauer sucht Frau“-Kult-Star Schäfer Heinrich (56) mit dem Ehepaar. Büffel war erst knapp eine Woche zuvor am Sonntag (30. Juli) im „ZDF-Fernsehgarten“ bei Andrea Kiewel (58) zu Gast und brachte sie mit einem zweideutigen Spruch aus der Fassung. Verwendete Quellen: Instagram/ lorenzbueffel