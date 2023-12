Große Premiere: Prinz William und Kate besuchen Weihnachtskonzert mit allen Kindern

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Das Weihnachtskonzert gehört bei den britischen Royals zur Tradition. Dieses Jahr tauchten Prinz William und Kate erstmals mit allen drei Kindern auf.

London – Prinzessin Kate (41) ist die Gastgeberin des „Together At Christmas“-Konzerts in der Westminster Abbey in London. Mit der Veranstaltung leitet die königliche Familie die besinnliche Zeit ein – und empfängt zu diesem Anlass regelmäßig hochkarätige Mitglieder der royalen Welt. Auch die jüngsten Adligen dürfen dabei nicht fehlen. Prinz George (10) und seine Schwester Prinzessin Charlotte (8) begleiteten ihrer Eltern bereits zu dem Event. Doch am 8. Dezember 2023 gab es die Premiere für Prinz Louis (5).

Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey: Prinz William, Kate und die Kinder ganz elegant unterwegs

Schon bei der Krönung von König Charles III. stahlen Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis allen die Show. Vor allem der Fünfjährige zieht durch seine lustigen Grimassen und seine Verspieltheit regelmäßig alle Blicke auf sich. Aus Insider-Kreisen ging bereits hervor, dass der Sohn von Prinz William und Kate aus genau diesem Grund nicht zu allen Veranstaltungen mitkommen soll. Beim Weihnachtskonzert in London wollte die royale Familie aber nicht auf seine Anwesenheit verzichten. Zum ersten Mal begleitete Prinz Louis seine Familie zu dem musikalischen Abend in der bekannten Londoner Kirche.

Nachwuchs-Royals: Die nächste Generation der Königshäuser Europas steht in den Startlöchern Fotostrecke ansehen

Auf Instagram teilten der Prinz und die Prinzessin von Wales ein paar Eindrücke des Abends. In dem Video ist nicht nur zu sehen, wie Kate in einem eleganten, weißen Zweiteiler ihrem Amt als Gastgeberin nachgeht – und unter anderem mit den anwesenden Kindern spricht. Auch ihre drei eigenen Kids sind mit von der Partie und vorbildlich zurechtgemacht. Während Prinzessin Charlotte ein dunkelrotes Mantelkleid mit Kragen trägt, erscheint Prinz George, wie Papa William, im dunkelblauen Anzug. Der kleine Louis trägt bei seinem ersten Weihnachtskonzertbesuch einen hellen Pullover und darüber einen zugeknöpften Mantel.

Das Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey gehört bei den britischen Royals zur Tradition. Dieses Jahr durfte erstmals auch Prinz Louis mit seinen Geschwistern und Prinz William und Kate mitfeiern. © Imago/ Cover-Images, I Images (Fotomontage)

Süße Szenen: Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte singen mit

Aber nicht nur ihr Styling zieht die Blicke auf sich – die drei Mini-Royals verhalten sich auch während der Zeremonie mehr als vorbildlich. Die Szenen auf Instagram zeigen, wie sie den Bischof zunächst förmlich mit Handschlag begrüßen, um dann zusammen mit ihren Eltern ihre Plätze einzunehmen. In vorderster Reihe halten George, Louis und Charlotte nicht nur Kerzen in der Hand, sondern singen auch kräftig mit.

Zu den bekannten Gästen gehörten neben William, Kate und ihrer Familie unter anderem auch Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (33). Letztere hat erst kürzlich in einem Interview einen besonders ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben. Diese Kritik macht Prinzessin Eugenie besonders zu schaffen. Verwendete Quellen: Instagram/ princeandprincessofwales