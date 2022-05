Für 50.000 Euro: Jessi von „Love Island“ ließ sich vom Mann zur Frau operieren

Jessi spricht über die Kosten ihrer geschlechtsangleichenden Operationen © Instagram: jessicadelion

Jessi ist die erste Trans-Kandidatin in der Sendung „Love Island“. Während einer Instagram-Fragerunde sprach sie jetzt über die Kosten ihrer geschlechtsangleichenden Operationen.

Berlin – Sie war die erste Transfrau bei „Love Island“: Jessi (22) wollte mit ihrer Teilnahme an der Dating-Show beweisen, dass auch Transpersonen im TV die große Liebe finden können. Anfänglich lief es auch ziemlich gut zwischen Jessi und ihrem Couple Adriano. Doch als der Show-Teilnehmer erfuhr, dass Jessi nicht als Frau geboren wurde, gab er ihr eine Abfuhr. Für die Einzelhandelskauffrau bedeutete das das Ende ihrer Teilnahme an „Love Island“. Doch im Netz hält Jessi den Kontakt zu ihrer stetig wachsenden Fangemeinde.

Jetzt sprach sie sogar offen über ihre Transformation und gab dabei auch Details zu intimen Themen wie den Kosten der geschlechtsangleichenden Operationen preis. Auf diese Weise sorgt Jessi nicht nur für mehr Sichtbarkeit von trans Menschen, sondern hilft möglicherweise auch noch nicht geouteten Personen, die über entsprechende Eingriffe nachdenken. Über ihre Vorbildfunktion als eine der wenigen offen lebenden trans TV-Stars sagte sie schon vor ihrer Teilnahme an „Love Island“: „Es ist einfach wichtig für mich zu zeigen: Hey, auch ich als trans Frau kann in einer Dating- beziehungsweise Realityshow einen Mann finden.“

In einer Instagram-Fragerunde nimmt „Love Island“-Kandidatin Jessi kein Blatt vor den Mund

Zuletzt stellte sich Jessi den Fragen ihrer Instagram-Follower. Dabei kam auch das Thema Operationskosten zur Sprache. „Das ist eine Frage, die ich immer ungern beantworte“, schrieb der TV-Star zunächst dazu. Doch dann gab Jessi doch Details dazu preis, wie viel Geld eine Geschlechtsangleichung in etwa kostet: „Aber ich möchte ja auch, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt beziehungsweise ungefähr wisst, wie viel so was kosten könnte: Bei mir liegen wir jetzt so bei 50.000 Euro.“

Einige Fans wollten außerdem mehr über Jessis Stimme wissen, die in den Augen vieler verhältnismäßig dunkel klingt. Dazu verriet sie: „Ich möchte sie nicht verändern, ich mag den Kontrast zwischen meinem Aussehen und meiner Stimme und tja, ich möchte sie nicht verändern. Ich liebe meine Stimme.“