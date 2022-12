In Low-Budget-Fashion: Kate und William zeigen ihre Kinder lässig auf Weihnachtskarte

In Jeans und Turnschuhen präsentieren sich Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern auf der Weihnachtskarte 2022. Dabei zeigen sich die Royals überraschend volknah Das Foto zeigt die royale Familie in Jeans und Turnschuhen.

London – Die Titelseite der Dailymail am Mittwoch, den 14. Dezember, bringt es auf den Punkt: „Finally something, to cheer us all up“ - (dt. „Endlich etwas, das uns alle aufmuntert“). Die Weihnachtskarte des Prinzenpaares von Wales sendet seine sonnige Botschaft genau in den Tagen, in denen die Briten einerseits vor Kälte, andererseits vor überhöhten Heizrechnungen zittern. Kate Middleton (40) und Prinz William (40) zeigen sich und ihre Kinder wenig royal, sondern wie eine ganz normale Familie.

Die Windsor-Familie bei einem Spaziergang in Jeans und Turnschuhen

Keine große Inszenierung, die Familie hat das Kindertrio in die Mitte genommen und spaziert Hand in Hand im Sonnenlicht auf dem Sandringham Estate durch Norfolk. Traditionell veröffentlichen die britischen Royals in der Vorweihnachtszeit die Fotos für ihre Weihnachtskarten. Während König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) ein Porträt-Motiv wählten, zeigen Kate und William, wie schon im letzten Jahr, ein Urlaubsfoto.

Was sofort auffällt: Die Windsors üben sich im Understatement. Ein Blick auf die Fashion-Details bestätigt die Low-Budget-Note: Prinzessin Kate trägt das Model Cotu Classic 2750 von Superga, die in Deutschland ab 26 Euro zu haben sind. Das Shirt M.i.h Jeans ‚Mabel‘ Broderie Anglaise Shirt schlägt dann aber doch mit umgerechnet 296 Euro zu Buche. Eine dunkle Jeggings komplettiert den Look der Stilikone.

Mensch, sind die groß geworden – die Weihnachtskarten sind inzwischen Tradition

Die Weihnachtskarte 2022 des Prinzenpaares von Wales ist eine gelungene Überraschung: Lässig spaziert die Familie Hand in Hand und sendet damit ein neues Signal (Fotomontage). © picture alliance/dpa/Prince and Princess of Wales/Kengington Palace/AP | Matt Porteous &Stefan Rousseau/dpa

Die Kinder sind groß geworden. Obwohl man Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) zu den Trauerfeierlichkeiten um Queen Elizabeth (96, † 2022) zu Gesicht bekam, gehen die beiden älteren Kinder stark Richtung Teenager. Töchterchen Charlottes erschwinglicher Look dürfte bald ausverkauft sein. Zum süßen Chambray-Jumpsuit der spanischen Marke sfera trägt sie Navy Canvas von Hampton, während George fröhlich in einem 55-Pfund-Polo (64 Euro) von Ralph Lauren in die Kamera strahlt. Prinz Louis (4) bekam 40-Pfund-Shorts (46 Euro) der Marke Trotters angezogen.

Mit wenigen britischen Pfund senden Kate und William damit auch ein Zeichen Richtung Montecito, wo Williams Bruder Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) mit ihrer Netflix-Abrechnung ein völlig anderes Bild der britischen Königsfamilie zeichnen.