Sie war 17, er 30 – „Blümchen“ und Dschungelcamp-Star Lucas Cordalis waren früher ein Paar

Von: Madlen Trefzer

Während Lucas Cordalis sich durch das Dschungelcamp CAMPft, wird hie und da an seine Jugend gedacht. So erinnert sich Sängerin „Blümchen“ an ihre Beziehung zu Lucas Cordalis.

Jasmin Wagner, besser bekannt als „Blümchen“ kommt ins Gespräch mit RTL. Sie offenbart eine Geschichte aus ihrer Jugend. „Jeder erlebt sein erstes Mal und auch ich war bereit. Und ja, habe natürlich mit jemandem, der Ahnung von der Materie Frau hatte, einen sehr sehr guten Start in das Beziehungsleben.“ Etwas um den heißen Brei spricht sie von Dschungelcamp-Star und Schlagersänger Lucas Cordalis.

Name Lucas Cordalis Geboren 7. August 1967 (Alter 55 Jahre), Frankfurt am Main Ehepartnerin Daniela Katzenberger (verheiratet seit 2016) Kinder Sophia Cordalis Eltern Costa Cordalis, Ingrid Cordalis

Eine außergewöhnliche Beziehung – „Blümchen“ ist damals 17 und Dschungelcamp-Star Lucas Cordalis 30

Mit keinem anderen als Lucas Cordalis erlebt die Musikerin „Blümchen“ ihr erstes Mal, wie Mannheim24 berichtet. Das Außergewöhnliche an dieser Beziehung – sie ist damals 17 und er 30. Kennengelernt habe sie ihn auf einer Musikveranstaltung. „Alle Mädchen fanden ihn super heiß und ich fand ihn natürlich auch heiß, aber ich fand es vor allen Dingen toll, dass er sich für mich interessiert hat“, erinnert sich „Blümchen“ – „Wir wurden dann ein Paar und waren tatsächlich sehr lange zusammen.“ Lese hier, wie echt die Liebe zwischen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ist.

Blümchen bei einem ihrer Konzerte – hättest Du gedacht, dass sie mit Lucas Cordalis zusammen war? © IMAGO/mix1 - Matthias Baran

Dass Lucas Cordalis zu diesem Zeitpunkt viel älter war als sie, soll laut RTL für „Blümchen“ kein Problem gewesen sein. „Als junges Mädchen fand ich es natürlich spannend und aufregend, dass sich ein älterer Mann für mich interessiert. Ich fand den reif, erwachsen, toll – hab den natürlich auch total angehimmelt“, erklärt „Blümchen“. „Das hat mir irre geschmeichelt, dass er sich für mich interessiert hat und ich war halt auch wahnsinnig verliebt.“ Dschungelcamp-Fans scheinen aber alles andere als verliebt in Lucas Cordalis zu sein – erfahre hier warum. (mad/RTL)