Lucas Cordalis im Dschungelcamp in Lästerlaune gegen Verena und Claudia

Die Ruhe um Lucas Cordalis hat ein Ende. Der Sänger zieht über Mitstreiter her: Die Lautstärke von Verena und Claudia geht Cordalis mächtig gegen den Strich.

Australien – Zunächst war Lucas Cordalis (55) bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (RTL) kaum zu sehen, nun lässt sich der Sänger am Lagerfeuer mächtig über seine Mitstreiter aus. Die Opfer seiner Läster-Attacke: Claudia Effenberg (57) und Verena Kerth (41). Sobald die zwei außer Reichweite waren, teilt Lucas seine ungeschönte Meinung über die beiden Camp-Bewohner mit den anderen. Nach einigen gemeinsamen Tagen im australischen Busch hat Cordalis‘ Toleranz ein Ende – die Lautstärke der beiden Damen geht dem Wahlmallorquiner mächtig gegen den Strich. Außerdem kommentieren die zwei jede ihrer Handlungen – nicht nach Lucas‘ Geschmack.

Lucas Cordalis im Dschungelcamp in Lästerlaune gegen Verena und Claudia © RTL

Der 55-Jährige macht seinem Frust am Lagerfeuer Luft: „Das sind alles Dinge, die sehe ich. Das muss ich nicht noch mal hören. Vor allem nicht in einer Lautstärke, die einen am Ende des Tages taub macht. Das ist einfach zu viel“, lästert der Mann von Daniela Katzenberger (36) und stößt auf Zustimmung. Dschungelcamper Markus Mörl (63), Gigi Birofio (23) und Cecilia Asoro (26) steigen in die Lästerei ein und lassen vor allem an Verena kein gutes Haar. „Verena ist fake. Ich bin ehrlich mit euch“, heißt es von Gigi und Markus stört sich an Verenas „Münchener Schickeria“-Erscheinungsbild: „Haare und alles tiptop. Sie muss sich erst mal hier an den Dschungel anpassen“.

Schwiegermama Iris Klein dachte, Lucas sei zu höflich und bekomme deshalb keine Sendezeit

Da hat Lucas Cordalis aber was angeleiert. Vor seinem Einzug wurde der Vater einer Tochter als Favorit auf die Krone gehandelt und das ist auch Lucas‘ Ziel, so will der Sänger in die Fußstapfen seines Vaters treten. Costa Cordalis (†75) war nämlich der erste deutsche Dschungelkönig überhaupt und das Erbe will Cordalis Junior nun weitertragen. Aber im australischen Busch angekommen, war zunächst nicht viel von dem vermeintlichen Favoriten zu sehen. Lucas Cordalis bekam kaum Sendezeit.

Für Schwiegermama Iris Klein (55) war klar: „Wahrscheinlich ist er viel zu höflich, viel zu respektvoll“, erklärte die Ex-Camperin in „Die Stunde danach“. Die Höflichkeit hat der liebe Schwiegersohn nun scheinbar abgelegt. So sollte zumindest das Thema Sendezeit kein Problem mehr für den Gatten der Katze sein.