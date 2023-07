Lucas Cordalis macht sich Vorwürfe wegen Trennung von Iris und Peter Klein

Noch während Lucas Cordalis im Dschungelcamp war, begann der Rosenkrieg von Iris und Peter Klein. Seine Rolle in dem Fremdgeh-Drama nimmt den Sänger sehr mit.

Mallorca – So kleinlaut hat man Lucas Cordalis (55) selten erlebt. Der Ehemann von Daniela Katzenberger (36) fühlt sich mitschuldig, dass die Ehe von Iris Klein (56) und ihrem Ehemann Peter (56) zerbrochen ist. Das Paar hatte sich dieses Jahr nach fast 20 Jahren Ehe getrennt, nachdem Iris ihrem langjährigen Partner vorgeworfen hatte, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Der bestritt die Vorwürfe, räumte aber später ein, Gefühle für die Schauspielerin entwickelt zu haben.

Iris und Peter Klein liefern sich öffentliche Schlammschlacht

Der erbitterte Klein-Krieg hat auch bei Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger Spuren hinterlassen – schließlich gehörte Peter Klein über viele Jahre fest zum Familien-Clan. Der Sänger kann sich seine Rolle im Liebesdrama nicht verzeihen: Nur seinetwegen reiste Peter Klein schließlich nach Australien, wo er Cordalis als Dschungelbegleitung unterstützte.

Doch während seines Aufenthalts im Versace-Hotel soll Peter Klein Ehebruch begangen haben. „Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist! Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut… und du gehst fremd“, wetterte Iris Klein damals auf Instagram gegen ihren Noch-Ehemann. Mittlerweile hat die Reality-TV-Darstellerin bereits die Scheidung eingereicht.

Die TV-Karriere von Iris Klein 2009 und 2010 sah man Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger (36) in den Reality-Dokus „Auf und davon - Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ auf VOX. Danach war Klein des Öfteren in dem Reality-Format „Daniela Katzenberger - natürlich blond“ ihrer Tochter zu sehen. 2013 war sie Kandidatin der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ und belegte den 7. Platz. 2020 nahm sie mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein an der 5. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ teil. 2022 war sie Kandidatin der RTL II-Sendung „Kampf der Realitystars“.

Lucas Cordalis: „Da sind ein paar Dinge offensichtlich falsch gelaufen“

Lucas Cordalis kann es immer noch nicht fassen, dass sich die Situation derart zugespitzt hat. Schließlich nahm er Peter Klein damals ohne weitere Hintergedanken mit nach Down Under. „Leider ist es gerade passiert, als Peter mich begleitet hat auf meiner Reise und er, während ich im Dschungel war, im Hotel war“, erzählt er in der TV-Sendung „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. Der Sohn von Costa Cordalis (1944-2019) macht sich deshalb schwere Vorwürfe. „Da sind ein paar Dinge offensichtlich falsch gelaufen“, zeigt er sich bedrückt.

Auch Daniela Katzenberger zeigt sich am Boden zerstört. „Da ist so eine ganze Familie zerbrochen“, klagte die Kult-Blondine. „Ich habe keinen Papa mehr, Sophia hat keinen Opa mehr und Lucas hat keinen Schwiegervater mehr, meine Mutter hat keinen Mann mehr.“

Inzwischen kann Iris Klein wieder lachen und hat sich nun Projekt „Traumkörper“ gewidmet. Soe freut sich nun über ihre neue Oberweite. Nach der Schönheitsoperation präsentiert Iris Klein ihren Fans stolz ihren neuen Körper. Verwendete Quellen: Instagram, „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“