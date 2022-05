Luna Schweiger will eigene Politik-Partei gründen: „Es muss Gas gegeben werden“

Luna mit Vater Till Schweiger. © Annette Riedl/dpa

Mehr Gelder für die Bildungspolitik: Luna Schweiger denkt darüber nach, eine eigene Partei zu gründen. Der Prominenten ist dabei vor allem das Thema Bildung besonders wichtig.

Hamburg – Sie kann sich die Gründung ihrer eigenen Politik-Partei vorstellen! Luna Schweiger (25) sprach über ihre Pläne für die Zukunft und enthüllte dabei, dass sie über eine Karriere in der Politik nachdenken würde. Die älteste Tochter von Schauspieler Til Schweiger (58) wird im Sommer gemeinsam mit ihrem Vater und Tina Ruland (55) für das Sequel des „Manta, Manta“-Kultfilms vor der Kamera stehen und macht zudem beim deutschen Spring- und Dressur-Derby mit, das nach zwei Jahren Corona-Pause in Hamburg stattfindet.



In einem Interview mit „Bild am Sonntag“ gab die leidenschaftliche Reitsportlerin jetzt bekannt, dass sie nach einer Uni für einen Master-Studiengang in Politikwissenschaften suchen und sogar über die Gründung ihrer eigenen Partei nachdenken würde. Wenn es um Politik geht, interessiere sie sich vor allem für die Bildungspolitik Deutschlands und gab bekannt: „Es muss vor allem jetzt Gas gegeben werden, was die Ausbildung von jungen Menschen betrifft. Ob es nun um Schulabschlüsse oder das Studium geht. Gerade Deutschland müsste auf einem viel besseren Stand sein. Ich finde es fast skandalös, was hier an den Schulen passiert.“ Sie fügte hinzu, dass das Land insbesondere bei der Digitalisierung noch sehr aufholen müsse: „Gerade in ­Corona-Zeiten hat man das ja gemerkt. Alle Kinder und Studenten sollten online lernen, hatten aber weder Computer noch einen schnellen Internet­anschluss.“

Luna Schweiger kann sich Gründung eigener Partei vorstellen

Die Darstellerin betonte zudem, dass es vor allem im Bereich der Bildung in Deutschland noch viel zu tun gäbe und viel mehr Gelder in die Ausbildung jungen Menschen investiert werden müssten. Sie fügte hinzu, dass es für sie unverständlich sei, dass das Land in dem Bereich immer noch hinterherhängen würde. Der Star verriet: „Ich finde es echt schlimm. Dafür, dass Deutschland als gebildetes Land gilt und immer als das Land der Dichter und Denker hochgehalten wird. Dafür müsste doch viel mehr Geld in die Bildung der Kinder und Ausbildung der jungen Leute gesteckt werden.“

