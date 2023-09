Nach mehreren Fehlgeburten: „Let‘s Dance“-Star Renata Lusin ist wieder schwanger

Von: Lukas Einkammerer

Erst Anfang des Jahres erlitt Renata Lusin eine Fehlgeburt. Nun verkündete die „Let‘s Dance“-Profitänzerin, dass ihr Ehemann Valentin und sie erneut Nachwuchs erwarten.

Düsseldorf – Im März dieses Jahres teilten Renata (36) und Valentin Lusin (36) mit einer herzzerreißenden Videobotschaft mit, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren haben – bereits die dritte Fehlgeburt für das Paar. Knapp ein halbes Jahr später haben die beiden „Let‘s Dance“-Stars nun endlich wieder Grund zur Freude, denn Renata ist im fünften Monat schwanger.

„Let‘s Dance“-Stars Renata und Valentin Lusin geben Schwangerschaft bekannt

Gegenüber RTL verkündeten die Lusins am Freitagnachmittag (29. September) die frohe Botschaft. Auf einem privaten Schnappschuss legt Valentin die Hände auf den Bauch der bis über beide Ohren strahlenden Renata. „Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie immer stark geblieben ist“, so der Profitänzer.

Auf Instagram sind die „Let‘s Dance“-Fans derweil völlig aus dem Häuschen und lassen den werdenden Eltern reihenweise Herz-Emojis und Glückwünsche zukommen. Auch Renata und Valentins Promi-Kollegen, darunter Massimo Sinató (42) und Ekaterina Leonova (36), drücken ihre Freude über die Baby-News aus.

Renata Lusin ist nicht die einzige, die derzeit im großen Familienglück schwebt – auch Jenny Frankhauser (31) ist wieder schwanger. Verwendete Quellen: rtl.de; Instagram.com