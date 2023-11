„Helene Fischer und ihr Trapezkünstler“: Oliver Pocher macht sich über Schlagerqueen lustig

Oliver Pocher hat genug von der Liebe. Das kriegen jetzt auch andere Promis zu spüren, deren Beziehungen er auseinander nimmt – wie etwa Schlagerstar Helene Fischer.

Köln - Oliver Pocher (45) ist mit der Liebe aktuell scheinbar auf Kriegsfuß. Nachdem er zunächst in einer sehr öffentlichen Trennung mit seiner Ex Amira Pocher (31) auseinander ging, beendete der Comedian mit ihr auch die beruflichen Zusammenarbeiten. Seinen Podcast „Die Pochers!“ macht er jetzt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) weiter und schwor der Liebe ab. Das zumindest lässt sein neues Bühnenprogramm vermuten, in dem er auch andere Stars wie Helene Fischer (39) hops nimmt.

Oliver Pochers neues Programm macht Promi-Beziehung fertig – auch seine eigene

Auf Instagram kündigte Oliver Pocher jetzt sein neues Comedyprogramm „Der Liebeskasper“ an. Unter dem schlüpfrigen Slogan „Er kommt auch in Deiner Stadt“ beschreibt der Comedian sein neues Bühnenprogramm mit den Worten: „Und er hat einen Sack guter Laune mitgebracht. Er hat sie alle gehabt und auch wieder verloren. Warum machen sich eigentlich alle immer zum Liebeskasper und stehen am Ende alleine da? Und wer ist der größere Liebeskasper?“

Die Frage will Oliver in seinem Programm beantworten und gibt schon einen Einblick, wen er dabei womöglich aufs Korn nehmen könnte: „Laura oder der Wendler? Tom oder Heidi Klum? Helene Fischer oder Ihr Trapezkünstler?“ Autsch, da bleibt wohl niemand verschont. Noch dazu hält es der Comedian offenbar nicht für nötig, den Partner der Schlagersängerin bei seinem Namen – Thomas Seitel – zu nennen.

Tourtermine: Oliver Pocher mit „Liebeskasper“ im Januar 2024 auf Tour Fr, 05.01.2024 Rust Di, 09.01.2024 Osnabrück Mi, 10.01.2024 Bochum Fr, 12.01.2024 Bremen Di, 16.01.2024 Aachen Do, 18.01.2024 Frankfurt am Main Fr, 19.01.2024 Stuttgart Sa, 20.01.2024 Hannover Di, 23.01.2024 München Do, 25.01.2024 Hagen Sa, 27.01. 2024 Bielefeld So, 28.01.2024 Mönchengladbach Mo, 29.01.2024 Münster

Charity für die „Amira & Sandy Fonds“: Oliver Pocher nimmt sich auch selbst aufs Korn

Immerhin nimmt sich Oliver Pocher aber den Spruch zu Herzen, dass man zuerst einmal vor der eigenen Haustür kehren sollte. Denn auch er und Amira sind in dieser Liste mit aufgeführt. An der Beziehung zu seiner baldigen Ex wird er offenbar auch kein gutes Haar lassen.

Großspurig wie er ist, fügt der Komiker unter der Ankündigung hinzu: „Dieser Event ist eine Charity Gala und 50% der Einnahmen gehen in den Amira & Sandy Fonds.“ Damit ist offenbar der Unterhalt für die gemeinsamen Kinder gemeint. Weiter scherzt er: „Den Rest teilen sich Boris Becker und der Wendler.“ Doch nicht jeder feiert den Comedy-Star für seine öffentlichen Sprüche. Cathy Hummels (35) teilt ordentlich gegen Oliver Pocher aus. Verwendete Quellen: Instagram