„Lustig finde ich das nicht“: Lavinia Wollny entdeckt Schmuddelhefte von Freund Tim

Tims tolle Kiste

Ärger bei den Wollnys: Beim Aufräumen findet Lavinia (23) Wollny einen alten Karton ihres Verlobten Tim. Der Inhalt gefällt der jungen Mutter gar nicht.

Nachdem Wollny-Tochter Lavinia, ihr Verlobter Tim Katzenbauer (24) und Töchterchen Haily Emilia (1) umgezogen sind, steht in der aktuellen Folge „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ nun das Ausräumen der vielen Kisten und Kartons an. Was bei der Aufräum-Aktion zutage kommt, findet Lavinia überhaupt nicht amüsant: In einer mit „Tim privat“ beschrifteten Kiste findet sie zahlreiche Schmuddelhefte.

RTL2 teilte einen kurzen Clip der Ereignisse auf seinem Instagram-Kanal und untertitelte diesen mit „Es rappelt im Karton“. In dem Ausschnitt geht Sylvana Wollny ihrer Schwester gerade beim Ausräumen zur Hand und will wissen, wo der Karton von Tim hinkommt. Lavinia schaut hinein und ist sauer. „Will der mich verarschen?“, lautet ihr Kommentar.

Wollny-Fans witzeln über Schmuddelhefte: „Wo lebt der, in den 80ern?“

In der „Die Wollnys“-Szene ist außerdem zu sehen, wie sie ihrem Verlobten wütend ein Heft entgegenschleudert und aus dem Zimmer stürmt. Sie schimpft: „Du kannst mich am Arsch lecken, ich gehe jetzt!“ Offenbar hat das Paar noch nie über diese Art der Erwachsenen-Unterhaltung geredet, denn Lavinia fragt: „Warum hat der sowas? Hab ich auch irgendwo eine Dildo-Kiste oder sowas versteckt?“

Während Lavinia sauer ist, versteht das Publikum mehrheitlich nicht, was das Problem ist. Vielmehr sind die Kommentierenden darüber besorgt, dass der Konsum der Heftchen nicht gerade zeitgemäß scheint. „Sogar in Heftform, nichts geht über die Klassiker“, spottet ein User, während andere wissen wollen, ob Tim noch nichts vom Internet gehört habe. Eine Nutzerin fragt: „Wo lebt der, in den 80ern?“ Inzwischen ist der Streit bei den Wollnys aber beigelegt.

Rubriklistenbild: © RTL2/Die Wollnys