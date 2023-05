„Lustige Patexbrüder“: Mario Barth frustriert, weil Rettungsdienste wegen Klimaklebern blockiert sind

Mario Barth postete ein neues Foto auf Instagram. Darin beschwerte er sich über die Klima-Kleber.

Comedian Mario Barth (50) war nicht erfreut über eine Straßenblockade der Klimakleber. Der Berliner Entertainer war am Dienstagnachmittag wohl mit seinem Auto unterwegs, als er auf eine Aktion der „Letzten Generation“ traf. Der 50-Jährige veröffentlichte ein Foto von einer Aktivistin, welche auf der Straße sitzt und ließ seiner Wut in dem Post freien Lauf.

Auf dem Foto ist eine junge Frau in Warnweste zu sehen. Doch diese hat sich nicht an die Straße geklebt, sondern stattdessen ihre Hände an einen Autoreifen. Außerdem sind Polizisten und die Feuerwehr in dem Bild zu sehen, die sich um die Situation kümmern.

Mario Barth schien die Aktion sehr zu stören, denn er schrieb dazu: „Sollte sich einer fragen, warum wir kein Geld haben für Menschen in Altersarmut, Schulen, Lehrkräfte, funktionierende Krankenhäuser, Kitaplätze und und und, anbei ein Foto. Die lustigen Klimaprofis kleben sich nicht mehr auf die Straße, sie umfassen dein Federbein hinter dem Reifen und kleben dann ihre Hände fest. Abschleppwagen muss kommen, Polizei muss absperren, Feuerwehr ist im Einsatz.“

So sehen die Fans den Post von Mario Barth

Er fügt außerdem hinzu, die Einsatzkräfte wären aufgrund der Aktion „für die lustigen Patexbrüder blockiert.“ Die Meinungen der Fans dazu sind gespalten. So kommentieren manche zustimmend: „Für das, was die Klimaaktivisten fordern, sind die Maßnahmen zu krass. Mir bringt das 9-Euro-Ticket nichts.“ Oder auch: „Ich habe für diese Art von Protest kein Verständnis.“

Doch das sehen nicht alle so, denn es gibt auch Kritik an Mario Barths Meinung: „Es ist toll, dass sich Menschen fürs Klima einsetzen.“ Ein anderer Follower meint: „Für jemanden mit Deiner Reichweite solltest Du Dich vielleicht etwas differenzierter mit dem Thema auseinandersetzen.“ Ein stark umstrittenes Thema.