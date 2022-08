Tür 2 Jahre nicht geöffnet und alles voll: Messi-Alarm in Pietro Lombardis Luxus-Haus

Von: Stella Rüggeberg

Teilen

Pietro Lombardi zeigt sein Messi-Zimmer © Instagram/pietrolombardi

Ist Pietro Lombardi mit seiner Luxus-Villa überfordert? Verschiedene Einblicke in sein Anwesen machen dies immer wieder deutlich. Ein Zimmer hat er scheinbar zu einer Abstellkammer umfunktioniert.

Köln - Seit zwei Jahren wohnt Pietro Lombardi in seiner dreistöckigen Luxus-Villa. Manche Zimmer hat er seit seinem Einzug scheinbar nicht mehr betreten, außer um alte Klamotten darin abzulegen. Auf Instagram zeigt er seinen Fans nun sein zugemülltes Zimmer.

Tür 2 Jahre nicht geöffnet und alles voll: Messi-Alarm in Pietro Lombardis Luxus-Haus

Schon vor wenigen Wochen spekulierten Fans, ob Pietro Lombardi mit seinem Luxus-Anwesen überfordert sei. Seine neue Instagramstory scheint dies nun zu bestätigen. Denn was sich hinter einer Tür in seiner dreistöckigen Villa befindet, ähnelt schon fast einem Messi-Haushalt. „Ich habe die Tür nach knapp 2 Jahren aufgemacht und hatte einen Schock“, lacht Pietro.

Pietro Lombardi zeigt seinen Followern zugemülltes Zimmer © Instagram/pietrolombardi

Auf dem Boden liegen tausende Klamotten und der Aufzug ist ebenfalls mit Kartons zugemüllt. Sogar Rewe-Einkaufskörbe stapeln sich in einer Ecke des Messi-Zimmers – wo diese Körbe herkommen, kann sich Pietro selbst nicht erklären: „Heute ist komplettes Chaos im Hause Lombardi. Und wegen der Rewe-Körbe, ich weiß selber nicht, warum die bei mir sind“, so der Sänger weiter.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wollen zusammenziehen

Etwa fünf Stunden später meldet sich der ehemalige DSDS-Sieger wieder und zeigt das Zimmer, wo nun der Boden zu erkennen ist. Alle Klamotten, die auf dem Boden lagen, wurden ausgeräumt und zurückbleibt nur ein Selbstporträt von Pietro. Die Anziehsachen möchte Pietro spenden.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Gemeinsam mit seiner Freundin Laura Maria möchte Pietro Lombardi nun umziehen. Die Gegend, in der der Sänger aktuell wohnt, sei zu gefährlich für die kleinen Hunde seiner Freundin. Ob sie den Haushalt in ihrem neuen Anwesen besser in den Griff bekommen, bleibt abzuwarten. Verwendete Quellen: Instagram/pietrolombardi