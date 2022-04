„Ich liebe beide“: Michael Wendlers Frau Laura Müller meldet sich von neuem Luxusboot

Von: Jonas Erbas

Michael Wendler und Laura Müller haben sich vor wenigen Wochen ein neues Spielzeug gegönnt: Der Schlagerstar und seine Liebste sind nun stolze Besitzer eines Luxusbootes. Ihre Follower nimmt die 21-Jährige jetzt mit auf hohe See.

Cape Coral - Für Michael Wendler (49; alle News zu Schlagersänger Michael Wendler im Überblick) und Laura Müller (21) scheint der Sommer unlängst begonnen zu haben: Der Schlagerstar und seine Liebste haben sich jüngst ein schickes Luxusboot zugelegt und schippern nun in jeder freien Minute über das blaue Wasser Floridas – wie gewohnt, hält die 21-Jährige auch diese Unternehmungen auf Instagram fest.

Laura Müller (bürgerlich: Laura Sophie Norberg) It-Girl, Influencerin, Realitystar Geboren 30. Juli 2000 in Tangermünde Ehepartner Michael Wendler (verh. 2020) TV-Auftritte u.a. Goodbye Deutschland, Das Sommerhaus der Stars, Let's Dance

Schlagerstar Michael Wendler kauft mit Laura Müller Luxusboot – „Lebe mein bestes Leben“

Bereits Ende März protzte Laura Müller auf Instagram mit dem neuen Luxusboot, das sich die Influencerin gemeinsam mit Ehemann Michael Wendler jüngst zugelegt hat. „Lebe mein bestes Leben“, schwärmte die Ehefrau des bei RTL und Co. in Ungnade gefallenen Schlagersängers (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) damals unter einem Post, auf dem sie das Schiffchen bestaunt.

Die 21-Jährige konnte es damals gar nicht erwarten, das schicke Wasserfahrzeug einzuweihen: „Unser neues Boot ist bereit für den Ozean“, hieß es unter dem Instagram-Beitrag weiter.

„Ich liebe beide“: Michael Wendlers Frau Laura Müller meldet sich bei Instagram von neuem Luxusboot

Gesagt, getan: Nur wenige Tage später zeigte sich Laura Müller total verliebt mit Michael Wendler an Bord der Neuinvestition und schwärmte: „War so schön.“ Dazu gab es ein Bild von dem Schlagersänger, der seine Herzensdame gekonnt über die Meereswogen kutschierte – ein Hobby, das den beiden offenbar sofort ans Herz gewachsen ist.

Nun zeigte sich die Influencerin nämlich erneut auf dem Luxusboot, räkelt sich auf dem neusten Schnappschuss entspannt in der Sonne und freut sich in den sozialen Netzwerken über all die Annehmlichkeiten, die das Leben ihr so bietet: „Ich liebe beide: Neues Boot und neuer Bikini.“

Michael Wendler und Laura Müller schwelgen im Luxus – obwohl Schlagerstar noch Schulden plagen

Wie sich Michael Wendler und Laura Müller all den Luxus finanzieren, ist nicht bekannt. Der Schlagerstar (die Künstlernamen der großen Schlagerstars und ihre echten Namen) sitzt in seiner Heimat Deutschland auf Schulden, hat es sich mit seinen Gläubigern bereits seit einer Weile endgültig verscherzt. An neuer Musik feilt der 49-Jährige offenbar derzeit ebenso wenig.

Laura Müller bewirbt in den sozialen Netzwerken zwar regelmäßig diverse Produkte und bestreitet auch über die Plattform OnlyFans, auf der es gegen eine Mitgliedsgebühr exklusive Fotos der 21-Jährigen zu sehen gibt, ihren Lebensunterhalt, ob das jedoch für den aufwendigen Lebensstil der beiden reicht, ist fraglich.

Schiffe und Schlagerstars – das scheint zu passen: Doch ein peinlicher Fehler in Florian Silbereisens neuster „Das Traumschiff“-Folge sorgte an Ostern für reichlich Spott. Verwendete Quellen: instagram.com/lauramuellerofficial