„Mach erstmal alleine weiter“: Angelo Kelly & Family gehen nicht mehr zusammen auf Tour

Angelo Kelly & Family gehen nicht mehr zusammen auf Tour

Große Enttäuschung für Angelo Kelly & Family-Fans. Nach zehn Jahren gemeinsamer Konzerte wird ab nächstem Jahr Angelo Kelly nur noch alleine, ohne seine Familie auf Tour gehen.

Warnemünde - Zehn Jahre standen sie gemeinsam auf der Bühne, doch damit soll jetzt Schluss sein. Auch dieses Jahr tourte Angelo Kelly (40) gemeinsam mit seiner Frau Kira und seinen Helen, Emma, Gabriel, William und Joseph durch Deutschland. Doch jetzt kündigt der Sänger auf Instagram an: „Wir haben keine weiteren Konzerte oder Touren als Familie in Planung. Die Zukunft ist einfach schwierig zu planen. Ich mache nächstes Jahr erstmal alleine weiter mit den Mixtape-Konzerten.“

Für Angelo Kelly & Family-Fans kommt diese Nachricht bestimmt auch überraschend. Noch müssen sie sich jedoch nicht von ihrer Lieblingsmusikerfamilie verabschieden, denn auf ihren zwei Abschlusskonzerte am 3.9. in Bochum und am 4.9. in Bad Zwischenahn können sie sie noch live miterleben. Wer dies jedoch nicht mehr schafft, der kann sich die Musiker später auf einer Live-DVD von ihrem Bochum-Konzert anschauen. 2023 wird Angelo Kelly dann die „Mixtape“-Tour starten. Zwar wird ihn seine Familie nicht begleiten, dafür wird er aber von Musiker Matthias Krauss unterstützt.

Die genauen Gründe für den gemeinsamen Tour-Stop sind noch unklar. Klar ist jedoch, dass Angelo Kelly & Family sich darauf freuen mit den Fans ihre zwei letzten Konzerte zu feiern. Angelo Kelly bedankt sich im Namen seiner Familie auf Instagram: „Wir sagen ‚Danke!‘ für all diese tollen Konzerte. [...] Wir haben so viele tolle Sachen mit euch erlebt und erreicht und deswegen geben wir am Wochenende nochmal richtig Gas und sagen dann ‚Tschuss!‘“