Danni Büchner nimmt ihre Kinder aus der Schule, um schöne Kreuzfahrt zu machen

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner lässt es sich mit ihren schulpflichtigen Kindern auf der Kreuzfahrt gut gehen © Screenshots Instagram: dannibuechner

Danni Büchner macht gerade Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Zusammen mit Jada und den Zwillingen kann endlich mal richtig ausgespannt werden. Dabei müssten die Kinder eigentlich gerade in der Schule sein.

Mallorca - Kreuzfahrt auf der AIDA -wer träumt nicht davon, auf dem Luxusdampfer mal so richtig ausspannen zu können? Für Reality-Star Danni Büchner (44) und ihre drei jüngsten Kids wird dieser Traum gerade wahr und das, obwohl die drei eigentlich in der Schule pauken müssten, wie tz.de berichtet.

Für den Urlaub: Danni Büchner nimmt ihre Kids aus der Schule

Hinter Danni Büchner liegen turbulente Wochen. Kürzlich erst trennte sich die fünffache Mutter von ihrem Ex, „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh. Keine einfache Zeit, von der es sich nun erst mal zu erholen gilt.

Aber Moment mal - müssten Jada (17) und die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani (5) nicht eigentlich in die Schule gehen? Schließlich sind auf Mallorca aktuell keine Ferien.

Danni Büchner und ihre Kinder genießen die Kreuzfahrt in vollen Zügen

In ihrer Instagramstory gibt die Witwe von „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Jens Büchner (†49) nun Auskunft. „Ich habe in der Schule Bescheid gesagt, dass die Zwillinge und auch Jada eine Woche mit mir sind.“ Außerdem würde Jada auch im Urlaub fleißig lernen.

Und auch die Zwillinge scheinen die Kreuzfahrt so richtig zu genießen. „Die Zwillinge sind im Kids Club. Leute, ich krieg sie da gar nicht mehr raus! Die finden das so so schön!“, freut sich Danni. In dem Fall kann man wohl ruhig auch eine Woche auf Schule verzichten.

Erst kürzlich hatte Danni wegen eines bockigen Diegos ihre Community um Erziehungstipps gebeten.

Verwendete Quellen: instagram.com/stories/dannibuechner