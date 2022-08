„Machen eine Live-DVD“: Konzert von Angelo Kelly wird aufgezeichnet

Sie machen eine Live-DVD: Angelo Kelly & Family lassen ihr Konzert in Bochum live aufzeichnen. Die Vorfreude bei dem Schlagerstar ist groß. (Fotomontage) © Instagram/Angelo Kelly & IMAGO/Future Image

Sie machen eine Live-DVD: Angelo Kelly & Family lassen ihr Konzert in Bochum live aufzeichnen. Die Vorfreude bei dem Schlagerstar ist groß.

Bochum – Angelo Kelly (40) hat angekündigt, dass er und seine Band Angelo Kelly & Family ihr kommendes Konzert am 03.09.2022 in Bochum als Live-DVD aufzeichnen werden. Der Familienvater, seine Ehefrau Kira Kelly (42) und ihre fünf Kinder befinden sich aktuell auf ihrer Irish Summer Tour 2022, die die musikalische Familie im September zum Zeltfestival nach Bochum bringen wird.



Auf seiner Social-Media-Plattform auf Instagram verkündete der Künstler voller Vorfreude: „Hi ihr Lieben, heute habe ich ganz tolle News für euch. Und zwar, endlich, nach langer Zeit, wir machen wieder eine Live-DVD. Wir werden das Konzert in Bochum am 3. September [..] aufzeichnen und es wird als DVD rauskommen.“ Der Star erklärte auch, dass die Band im Rahmen ihrer Tournee schon viel Spaß beim Spielen ihrer vergangenen elf Konzerte hatte, wobei die Shows immer super angekommen seien. Umso größer sei deshalb jetzt ihre Vorfreude auf die Aufzeichnung ihres Auftritts für eine Live-DVD: „Die Tour macht uns allen so viel Spaß und jetzt freuen wir uns, dass wir diese Show festhalten können.“

Angelo Kellys Konzert wird live aufgezeichnet werden

Die Neuigkeiten über die kommende Live-DVD des Angelo Kelly & Family-Konzerts löste auch bei den Followern der Musiker große Vorfreude aus. So kommentierte ein User voller Begeisterung: „Ich bin sowieso dabei, aber jetzt freue ich mich wie wahnsinnig, dass auch noch eine DVD kommt.“ Der The Kelly Family-Star fügte hinzu, dass die Fans seiner Musikgruppe bei dem tollen Event dabei sein können, da es immer noch Tickets für die bevorstehende Show geben würde. Der Familienvater kündigte an: „Ihr könnt live bei diesem ganz besonderen Konzert dabei sein.“ Alle Informationen und die Karten für das geplante Event sind über „www.angelokelly.de“ zu finden.