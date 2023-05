Kabarettist Wolfgang Trepper kann keine Witze mehr über Helene Fischer machen

Von: Elena Rothammer

Wolfgang Trepper knöpft sich als Kabarettist nahezu alles und jeden vor – Schlagerstar Helene Fischer ist allerdings tabu.

Hamburg - Seit rund zwanzig Jahren ist Wolfgang Trepper (62) nun schon auf den deutschen Bühnen zu Hause und hat sich einen Namen als Kabarettist gemacht. Auch an der Schlagerwelt arbeitet sich der Komiker mit Vorliebe ab. Witze über Schlagerqueen Helene Fischer (38) kommen ihm allerdings nicht mehr über die Lippen, wie Trepper jetzt verriet.

Im Schlagerbusiness ist niemand erfolgreicher als Helene Fischer, die kürzlich sogar ihren eigenen Rekord gebrochen hat. Ein solcher Erfolg lässt auch Wolfgang Trepper nicht unbeeindruckt. Allgemein schlägt sein Herz insgeheim für Schlager. „Man regt sich nur über das auf, was man irgendwie auch gerne hat“, räumte der Gesellschaftskritiker gegenüber bild.de ein.

Allerdings ist er mittlerweile nicht mehr unvoreingenommen. „Inzwischen habe ich viele Musiker kennengelernt und mit den meisten würde ich auch gerne ein paar Bier trinken – da bekommt man dann natürlich eine Beißhemmung“, erklärte Wolfgang Trepper. Beispielsweise über Helene Fischer falle es ihm schwer, herzuziehen. Immerhin liefere sie eine „Weltklasse-Show“ ab. „Das könnte ich nicht mehr, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen“, betonte der Hamburger. Das Gleiche gelte für Roland Kaiser, der ein „toller Mann“ sei.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen

Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.