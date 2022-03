Machine Gun Kelly will beim „Ja“ Pete Davidson dabei haben

Teilen

Pete Davidson wird Hochzeitsgast bei Machine Gun Kelly und Megan Fox. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Machine Gun Kelly will heiraten - und weiß, wer an seiner Seite sein soll, wenn er der Schauspielerin Megan Fox das Jawort gibt.

Los Angeles - Der US-Rapper Machine Gun Kelly (31) hat über die Details seiner bevorstehenden Hochzeit mit der Schauspielerin Megan Fox gesprochen. Unter anderem soll der Comedian Pete Davidson (28) dabei an seiner Seite stehen.

„Ich habe so viele enge und beste Freunde, die in all den Jahren für mich da waren“, erzählte der Musiker in der „Howard Stern Show“. „Aber ja, Pete wird auf jeden Fall dabei sein.“ Bei der Hochzeit werde voraussichtlich „eine Armee von Menschen“ neben ihm stehen, sagte der Rapper.

Er fühle sich durch die Freundschaft mit Davidson „gesegnet“, so der Musiker weiter. „Wir sind zur richtigen Zeit in das Leben des jeweils anderen getreten.“ Kelly und Davidson lernten sich 2017 am Set der MTV-Show „Wild 'N Out“ kennen.

Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, ist seit 2020 mit Megan Fox zusammen. Im Januar 2022 gaben sie auf Instagram ihre Verlobung bekannt. dpa