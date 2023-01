„Du machst mich komplett“: Anna-Carina Woitschack zeigt ihren Daniel endlich auf Instagram

Von: Lisa Klugmayer

Viel haben Fans von Anna-Carina Woitschacks Neuem noch nicht zu Gesicht bekommen. Bis jetzt! Die Schlagersängerin teilt nun nämlich tatsächlich das erste richtige Pärchen-Selfie von ihr und Daniel auf Instagram.

Ebenhausen – Nachdem Anna-Carina Woitschack (30) ihr Liebesleben mit Stefan Mross (47) sehr öffentlich zelebrierte – TV-Verlobung und -Hochzeit inklusive – war sie mit ihrer neuen Beziehung bisher vorsichtiger. Doch die Schlagersängerin scheint nun genug von dem Versteckspiel zu haben und teilt das erste Pärchen-Bild von ihr und Daniel mit ihren Schlager-Fans. Und diesmal sieht man sogar sein Gesicht.

Seit ihrer Trennung von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47), einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, scheint Anna-Carina Woitschack wie ausgewechselt. Seit ein paar Wochen teilt Anna-Carina Woitschack aber auch die nicht perfekten Momente ihres Lebens, zeigt sich ungeschminkt, mit Augen-Pads oder, wie in ihrer neusten Instagram-Story, mit total verlaufener Wimperntusche.

Auch ihr Liebesglück teilt Anna-Carina Woitschack überglücklich mit ihren Instagram-Fans. Doch das Gesicht ihres Daniels hat die Schlagersängerin noch nicht gezeigt. Bis auf seinen Schatten oder seine Hand ist der Österreicher auf ihrem Instagram-Profil noch nicht in Erscheinung getreten – bis jetzt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich getrennt: Bei „Immer wieder sonntags“ fing alles an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 gaben beide offiziell die Trennung bekannt.