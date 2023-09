Zweites Standbein: Lena Meyer-Landrut macht eine Ausbildung

Bye, bye, Musik? Lena Meyer-Landrut schnuppert in eine völlig andere Branche rein. Ihre neue Ausbildung geht unter die Haut.

Baden-Baden – Bereits im zarten Alter von 20 Jahren gewann Lena Meyer-Landrut (32) 2010 den ESC. Damit war sie nach Schlagersängerin Nicole (58) erst die zweite deutsche Siegerin bei dem Musikwettbewerb. Seitdem ist es nicht ruhig um Lena geworden. Mittlerweile hat sie bereits fünf Alben veröffentlicht und ist mit Songs wie „Don’t Lie to Me“ oder „Better“ regelmäßig in den Charts vertreten. Außerdem gehört sie zum Aushängeschild der Castingshow „The Voice Kids“.

Lena Meyer-Landrut schlägt neuen Karriereweg ein und macht eine Ausbildung

Nun überrascht die Sängerin mit der Ankündigung, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Dieses hat mit Musik so gar nichts zu tun: Lena macht eine Ausbildung zur Tätowiererin. Doch was hat die „Life was a beach“-Interpretin zu diesem Schritt bewegt? „Weil ich Bock hab“, erklärt sie ihre Entscheidung im SWR3-Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“.

„Ich bin ein Hobbygirl“: Lena Meyer-Landrut gibt Musik nicht auf

Die Fans müssen sich allerdings keine Sorgen machen: Ihre Musikkarriere wird Lena nicht an den Nagel hängen. Das Tätowieren sei für sie wie ein Hobby, dem sie gerne mehr Zeit widmen möchte. Trotz Ausbildung will die gebürtige Hannoveranerin keine Karriere als Tattoo-Artist einschlagen. „Ich bin sozusagen ein Hobbygirl, ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann“, fügt sie hinzu.

Geschenkt wird Lena in der Ausbildung jedenfalls nichts. So musste sie sich mit Probezeichnungen bewerben und die Kursinhalte aus eigener Tasche zahlen. Auf einen Promi-Bonus darf die 32-Jährige also nicht hoffen. Wie jeder andere Auszubildende muss sie pauken und üben. „Und dann, glaube ich, kriegt man so ein Zertifikat und dann ist man Tätowiererin“, erklärt sie. Geübt wird die Kunst mit der Nadel übrigens nicht an echter Haut, sondern „an synthetischer Haut oder Bananen“. Lena Meyer-Landrut gestand kürzlich erst eine Handyspielsucht. Verwendete Quellen: „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ (SWR, Folge vom 20.09.23)