„Macht einen super Job“: Anna-Maria Zimmermann von Florian Silbereisen als DSDS-Juror voll überzeugt

Teilen

Bei DSDS macht Florian Silbereisen eine gute Figur, findet Anna-Maria Zimmermann (Fotomontage) © Hendrik Schmidt/Roberto Pfeil/dpa

Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Anna-Maria Zimmermann äußert sich zur neuen DSDS-Jury. Sie ist ein großer Fan vom neuen Charakter der Show.

Die erste DSDS-Staffel mit Florian Silbereisen steht kurz vor ihrem Finale. Bereits am Samstag wird der diesjährige Superstar gekürt. Seit dem Ausscheiden Dieter Bohlens aus der DSDS-Jury gab es immer wieder gespaltene Meinungen über die neuen Jury-Mitglieder. Und auch die Quoten der Sendung haben noch nicht wieder ihr ehemaliges hoch erreicht. Doch einigen gefällt die neue Linie und der sanftere Charakter der Show.

Anna-Maria Zimmermann ist von der neuen Jury überzeugt

So ist auch die ehemalige DSDS-Teilnehmerin Anna-Maria Zimmermann (33) von der neuen Jury und insbesondere Florian Silbereisen restlos überzeugt. So meinte diese in einem Interview mit Schlager.de: „Ich finde, dass Florian Silbereisen mit dem Team zusammen einen super Job macht. Es ist sehr fröhlich, sehr liebevoll. Die Befürchtungen, dass das langweilig werden würde, haben sich nicht bestätigt.“

Die Qualität ist in der neuen Staffel sehr hoch

Insbesondere der neue Charakter der Show gefällt Anna-Maria Zimmermann: „Man meint in Deutschland ja immer, dass man Nicht-Talente sehen will und dass das den Erfolg ausmacht. Aber ich glaube, dass die Leute in Deutschland auch Talente sehen wollen.“ Sie findet demnach die Qualität der Show in dieser neuen Staffel besonders hoch. Doch trotzdem sein ein Sieg bei DSDS kein Garant für eine steile Karriere: „Viele Leute meinen ja auch, das wenn sie aus einer Castingshow rauskommen, ein Star wären. Das ist leider nicht so.“