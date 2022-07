„Macht mich glücklich“: Pietro Lombardis Freundin und Sohn Alessio verstehen sich super

Pietro Lombardis Freundin Laura Maria Rypa und Sohn Alessio verstehen sich blendent © instagram/pietrolombardi & instagram/lauramaria.rpa

Pietro Lombardi ist nach einigen Jahren als Single endlich wieder vergeben. Sein Sohn Alessio findet Papas Freundin Laura Maria Rypa super.

Köln – Heutzutage sind viele junge Familien auf die eine oder andere Weise „Patchwork“. Auch Promis sind von diesem Phänomen nicht ausgenommen — ganz im Gegenteil: Im Showbusiness halten wohl die wenigsten Beziehungen auf ewig. Diese Erfahrung mussten auch Pietro Lombardi (30) und Sarah Engels (29) machen. Nach einigen Höhen und Tiefen verstehen sich die Eltern des kleinen Alessio heute super — und beide sind auch wieder glücklich vergeben. Während Sarah mit ihrem Ehemann Julian (29) vor einer Weile die Tochter Solea bekam, gab Pietro vor kurzem bekannt, dass er wieder mit seiner Ex-Flamme Laura Maria Rypa (26) zusammen ist.

Seine Fans freuen sich total für Pie — immerhin war der „Phänomenal“-Interpret lange Jahre Single. Doch eine Sache interessiert die Social-Media-Follower des Sängers natürlich brennend: Was hält Sohn Alessio von Laura? In seinen Instagram-Storys erzählt Pietro jetzt, ob bei ihm Zuhause Harmonie herrscht. „Die beiden verstehen sich super, das macht mich glücklich“, erzählt er über die Beziehung zwischen der Influencerin und dem Grundschüler.

Für Pietro Lombardi ist es immer noch komisch, seinen Sohn Alessio nach einer Woche abzugeben

Und auch wenn sich Pietro Lombardi und Sarah Engels in Erziehungsfragen einig scheinen, ist es für den ehemaligen „DSDS“-Juror noch immer schwierig, seinen Nachwuchs nach einer gemeinsamen Woche wieder in die Obhut seiner Mutter zu geben. „Nach einer Woche bei Papa ist es irgendwie komisch, den Kleinen wieder abzugeben“, erzählt Pie in seiner Insta-Story weiter.

Dass sein Sohn immer an erster Stelle kommt, ist für den Musiker eine klare Sache. Und Laura scheint als Frau an seiner Seite dafür größtes Verständnis zu haben. Deshalb machte Pietro vor kurzem einen großen Schritt: Zum ersten Mal seit der Geburt seines Sohnes und der Trennung von Sarah stellte er Alessio einer Frau vor. Pietro erzählt: „Ich habe Alessio noch nie einer Frau vorgestellt in sieben Jahren. Ich bin einfach glücklich.“