Madonna will offenbar zwei weitere Kinder aus Malawi adoptieren

Lilongwe - Madonna will anscheinend zwei weitere Kinder aus Malawi adoptieren. Sie soll persönlich den Adoptionsantrag in dem südafrikanischen Land eingereicht haben.

Verwirrung um angebliche neue Adoptionspläne von Pop-Ikone Madonna: Die Sängerin (58) wolle zwei weitere Kinder aus Malawi adoptieren, sagte ein Sprecher der Justiz des Landes am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Anwälte hätten das Verfahren eingeleitet, die Eltern der Kinder sowie das zuständige Ministerium seien beteiligt. Ein Sprecher Madonnas erklärte später, dies sei „nicht bestätigt“, verneinte die geplante Adoption aber auch nicht. Das People-Magazin hatte Madonna zuvor mit einem klaren Dementi zitiert.

Ein privater malawischer Fernsehsender, Times Television, zeigte indes Bilder, auf denen zu sehen war, wie Madonna das Gericht in Lilongwe verließ.

Schon zwei Kinder adoptiert

Madonna hatte bereits 2006 einen Jungen, David, und 2009 ein Mädchen, Mercy, aus dem armen afrikanischen Land adoptiert. Der Superstar hat darüber hinaus zwei leibliche Kinder, Lourdes Maria und Rocco.

Die Namen der beiden neuen potenziellen Adoptivkinder wollte der Sprecher aus Gründen des Persönlichkeitsrechts nicht nennen. Auch der Ausgang des Verfahrens sei zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss. „Es ist das Gericht, das das letzte Wort haben wird“, sagte er.

Madonna unterstützt mehrere Projekte im Land

Madonna unterstützt in Malawi mehrere Projekte für Kinder, darunter auch eine pädiatrische Abteilung in einem Krankenhaus in der Stadt Blantyre. Die neue Einrichtung werde eine große Auswirkung auf die Rettung von Kinderleben haben, hatte die Pop-Diva nach einem Besuch im vergangenen Jahr gesagt.

Der malawische Präsident Peter Mutharika hatte Madonna zu Malawis Botschafterin für Kinderwohlfahrt ernannt. Seine Vorgängerin, Joyce Banda, hatte dagegen so manche Misstöne mit dem Star. Banda warf Madonna vor, ihren Ruhm und Reichtum zu missbrauchen, um die Gunst und das Wohlwollen der malawischen Bevölkerung zu gewinnen.

dpa