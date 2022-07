„Mag meine linke Gesichtshälfte nicht“: Vanessa Mai lässt sich nur von rechts fotografieren

Vanessa Mai findet ihre linke Gesichtshälfte nicht so schön wie die Rechte. Doch sie hat eine Lösung dafür bei Fotoshootings gefunden. © IMAGO / eu-images

Vanessa Mai findet ihre linke Gesichtshälfte nicht so schön wie die Rechte. Doch sie hat eine Lösung dafür bei Fotoshootings gefunden.

Vanessa Mai ist eine der am stärksten gefeierten Schlagersängerinnen Deutschlands. Doch nicht nur ihre Musik wird von den Fans geliebt, sondern auch ihr Aussehen wird bewundert. Unter den Fotos der Sängerin auf Instagram finden sich Kommentare wie: „Atemberaubend schön“ oder auch „Du bist so hübsch, Mai Queen“. Doch sogar Vanessa Mai hat etwas an ihrem eigenen Aussehen auszusetzen, wie sie jetzt verriet.

Sogar eine so sehr gefeierte Frau wie Vanessa Mai hat ihre Problemzonen. So verriet sie erst kürzlich, dass sie eine Schokoladenseite hat. In einem Interview mit der Bild erzählt die Sängerin: „Ich mag meine Füße nicht und meine linke Gesichtshälfte auch nicht“. Doch für dieses Problem habe sie bei Fotoshootings eine Lösung gefunden: „Deshalb habe ich mich immer von rechts fotografieren lassen, sieht einfach besser aus.“

Die Sängerin mag ihre Tattoos nicht mehr

Doch auch ihre Tattoos scheint die Sängerin mittlerweile nicht mehr so gerne zu mögen. Diese trägt sie am Arm, am Rücken, an einer Hand und sogar am Fuß. Die Tattoos sind alle relativ klein, zum Beispiel trägt sie am Arm den Namen ihres Mannes „Andreas“. An der Hand hat sie sich eine kleine Palme stechen lassen. Vanessa Mai äußerte sich bisher jedoch nicht dazu, ob sie vor hat ihre Tattoos entfernen zu lassen.