Trotz Auftritt in „Giovanni Zarrella Show“: Maite Kellys Album floppt in den Charts

So hat sich das Maite Kelly wohl nicht vorgestellt

Eigentlich ist Maite Kelly ein echter Erfolgsgarant in Sachen Schlager. Doch ihre neue Platte kommt offenbar nicht gut an.

Berlin – Damit hätte wohl keiner gerechnet! Seit Maite Kelly (43) musikalisch die Richtung geändert hat, begeistert das einstige Kelly-Family-Mitglied Schlagerfans überall. Als die Sängerin vor einiger Zeit ein neues Album ankündigte, wurde dieses deshalb aus guten Gründen bereits vor der Veröffentlichung als echter Erfolgsgarant gehandelt. Doch kurz nach der Premiere der neuen LP steht fest: Maite Kellys neues Album ist in den Charts bisher gefloppt. Wieso findet die Platte keine Abnehmer?

Ihre gesammelten Werke mit dem Titel „Love, Maite — das Beste… bis jetzt!“ schafften es in den Midweek-Charts bisher nur auf Platz 6 und liegen damit unter anderem hinter Rapper Finch (33) und den „Krawallbrüdern“. Mit etwas Glück könnte Maite Kelly diese Position bis zum Ende der Woche nochmal verbessern, doch für ihren Charteinstieg hätte sich die Vollblutmusikerin sicherlich eine höhere Platzierung gewünscht. Ob das schwache Debüt etwas damit zu tun hat, dass es sich bei dem Album um ein Best-of handelt? Immerhin sind viele von Maites Fans sicherlich schon im Besitz der meisten Songs und überlegen sich deshalb vielleicht zweimal, ob sie in die Platte investieren.

Maite Kellys Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ hatte wohl wenig Einfluss auf die Charts

Wie die meisten Musiker entschloss sich auch Maite Kelly, ihr neues Album in einer prominenten TV-Show zu promoten. Doch ihr Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ am vergangenen Wochenende hatte offenbar nur wenig Einfluss auf die Chartplatzierung ihrer Platte. Für viele Branchenexperten ist das eine Überraschung, denn Moderator Giovanni Zarrella (45) hat mit seinem Format in kürzester Zeit eine der erfolgreichsten Schlagersendungen im deutschsprachigen Fernsehen geschaffen.

Den Experten der Seite „Schlagerprofis“ zufolge könnte das schwache Debüt von „Love, Maite — das Beste… bis jetzt!“ auf mangelnde Werbung zurückzuführen sein. Ihrer Einschätzung nach wurde einfach nicht ausreichend Online-Promotion betrieben, die das Best-of-Album potentiellen Käufern näher gebracht hätte. Wie sich die Platte in den nächsten Tagen in den Charts hält, bleibt demnach abzuwarten.