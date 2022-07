„Sehr harte, brutale Kindheit“: Maite Kelly erinnert sich an das Leben als Straßenmusiker-Familie

Schon als Kind tourte Maite Kelly mit ihrer Familie durch Europa. Heute betrachtet sie diese Zeit kritisch - aber auch voller Dankbarkeit.

Als zweitjüngstes Kind der berühmten Kelly Family stand Maite Kelly (42) bereits im jungen Alter auf der Bühne. Zusammen mit ihrer Familie tourte die Sängerin schon als Kind durch Europa. Einfach war das für die kleine Maite natürlich nicht. „Es war eine sehr harte, eine brutale Kindheit“, erzählt sie rückblickend beim „BR Schlager Brunch“. Nach außen habe das Leben der Straßenmusiker-Familie romantischer gewirkt, als es tatsächlich war. „Ich würde niemals sagen, dass die Straße ein Ort für Kinder ist“, erklärt der Schlagerstar.

Zugleich weiß Maite, dass sie ihre Vergangenheit zu der Person und Künstlerin gemacht haben, die sie heute ist. „Nichtsdestotrotz haben wir da alles gelernt“, fügt sie hinzu. Auch wenn ihre Kindheit nicht immer einfach war, ist sie inzwischen doch dankbar dafür. Noch heute werden Maites Songs von ihrer abenteuerlichen Vergangenheit als Teil der Kelly Family inspiriert. „Ich glaube, dass die Liebe zu Poesie, zu Tanz, zu Schönheit und auch die Liebe zum Schmerz niemals in meinen Kompositionen wäre, wenn ich sie als Kind nicht erlebt hätte“, berichtet sie.

Maite Kelly: „Gott sei Dank haben wir uns da rausgesungen“

Wie sich Schmerz anfühlt, musste die Künstlerin bereits im zarten Alter von drei Jahren erleben, als ihre Mutter Barbara-Ann starb. „Es war eine Zeit lang so, dass wir nach dem Tod meiner Mutter wirklich am Boden zerstört waren“, offenbart sie. „Und wir mussten auf der Straße, auf dem Boden der Straße neu anfangen.“ Glücklicherweise fand die Familie Trost in der Musik: „Gott sei Dank haben wir uns da rausgesungen.“ Auch die zunehmenden TV-Auftritte seien später ein Lichtblick für die gebürtige Berlinerin gewesen.

Inzwischen ist Maite Kelly seit vielen Jahren eine erfolgreiche Solosängerin. Seit 2016 macht sie Schlagermusik – und das äußerst erfolgreich. Ihr Album „Hello!“ eroberte letztes Jahr Platz eins der deutschen Charts, 2018 schaffte sie mit „Die Liebe siegt sowieso“ Platz drei. Ihre Mutter wäre so stolz, wenn sie Maite heute sehen könnte…