Endlich! Maite Kelly geht 2023 auf Tour - Schlagerstar gibt Termine bekannt

Teilen

Maite Kelly geht schon balf auf Tour. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender

Lange haben Fans darauf gewartet und endlich es ist soweit: Maite Kelly gibt ihre Tour-Termine bekannt und verspricht, es werde die größte Show ihres Lebens.

Köln – Endlich Maite Kelly (42) wieder live sehen – Fans sind völlig aus dem Häuschen. Via Instagram verkündet die Schlagersängerin die freudige Nachricht: 2023 geht Maite wieder auf Tour. „Wir alle haben wegen der Pandemie in den letzten drei Jahren viel durchgemacht, wir haben auf vieles verzichtet“, leitet die 42-Jährige die Zeilen unter ihrem Beitrag ein. Auch für die Powerfrau war die Pandemie und der damit verbundene Wegfall von Konzerten und Auftritten, die unentbehrlich für Künstler wie sie sind, nicht leicht. „Die Nerven lagen blank“, offenbarte die Musiker kürzlich in der VOX-Doku „Schlager – Jetzt erst recht!“.

Umso schöner, dass Maite Kelly nun diese tollen Neuigkeiten verkünden darf, auf die nicht nur sie, sondern auch ihre treuen Fans sehnsüchtig gewartet haben. „Ihr kennt meinen Slogan am Ende jeder Live-Show, wenn ich sage, dass ich das Jahr darauf wiederkomme und […] auf der großen Bühne auf euch warten werde…“, schreibt der Schlagerstar weiter und kann dem Slogan endlich wieder gerecht werden. Gut ein Jahr vor ihrer Tour kann Maite Kelly ihren Fans wieder das Versprechen geben.

Maite Kelly: „Ich warte auf euch mit der größten Show meines Lebens“

Im November 2023 wird die Sängerin auf den großen Bühnen auf ihre Fans warten. Am 9. November startet das Mitglied der berühmten „Kelly Family“ in der Lanxess-Arena in Köln, rockt am Folgetag die Dortmunder Westfalenhalle und tourt anschließend am 23. und 24. November durch Leipzig und Hamburg und schließt „Die Happy Show – Live 2023“ in der Mercedes-Benz-Arena ihrer Geburtsstadt Berlin ab. „Ich warte auf euch mit der größten Show meines Lebens – voller Glück, voller Leben und voller Hits, Hits, Hits“, verspricht die Schlagersängerin ihren Fans.

Und die sind völlig aus dem Häuschen: „Du machst uns happy! Was für eine Überraschung! Wir haben uns so lange darauf gefreut und jetzt ist es endlich soweit“, heißt es u.a. in der Kommentarspalte. Eine Nutzerin kann es kaum fassen: „OMG, jetzt weine ich gleich“ und eine weitere findet, es seien „die schönsten News EVER“.