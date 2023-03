Liebesbotschaft von Maite Kelly an Schlagerfans

„Immer wieder bin ich berührt“

Maite Kelly kann es kaum erwarten, für ihre Fans bald auf der Bühne zu stehen. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht ihre Fans denke - sie seien ihr Ansporn.

Berlin – Maite Kelly (43) steckt mitten in der Planung für ihre Live-Show „Die Happy Show 2023“ und könnte nicht glücklicher sein, endlich wieder mit eigenen Konzerten auf der Bühne zu stehen. Den wichtigsten Anteil an dieser Show haben allerdings ihre Schlager-Fans. Via Instagram richtet der Schlagerstar liebevolle Worte an ihre treuen Anhänger und schreibt: „Immer wieder bin ich berührt, dass ich Euch bald alle endlich wieder sehen kann.“

Die ambitionierte Sängerin begeistert ihre Fans immer wieder mit ihrer authentischen Art und zeigt sich nahbar. Für Maite also auch selbstverständlich, dass sie sich selbst an die Bühnen-Planung für die Live-Show setzt, um ihren Fans nur das Allerbeste zu bieten. „Ihr Lieben, ich schreibe am Drehbuch für meine neue Live-Show und entwerfe gerade die Bühne mit meinem Team …“, heißt es vom Schlagerstar in einem Instagram-Post. Maite freue sich, alle ihre lieben Fans bald wiederzusehen und versichert ihnen, dass sie auf ein Detail bei der Bühnen-Planung ganz besonderen Wert legt: „Ich kann Euch alle sehen – bis zum letzten Rand in der Halle, bis ganz oben… Ich spüre, ob ihr happy seid, ob ihr mitwippt, singt und tanzt… ich spüre jedes einzelne Herz“.

Maite Kelly: „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an Euch denke“

Maite Kelly gibt alles für „Die Happy Show“, denn ihre Fans haben genau das verdient, findet der „The Kelly Family“-Star und versichert, sie habe nur die Besten in ihrem Team. „Und jetzt fließen die Ideen, wie wir Euch eine Show mitgeben können, die Euch stark macht, die Gänsehaut macht und Euch aus den Stühlen reißt“, schreibt die 43-Jährige unter ihren neuesten Instagram-Beitrag und bedankt sich somit bei ihren Fans: „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an Euch denke. Ihr seid unser Ansporn!“

Und ihre Fans können sich ganz sicher auf eine tolle Konzertreihe gefasst machen – dort wird Maite ihr neues Best-of-Album „Love Maite“ präsentieren, das vor allem wegen des Duetts mit „Atemlos“-Star Helene Fischer (39) für Vorfreude sorgt. Es wird „die Show des Jahres“ freuen sich Kellys Fans in der Kommentarspalte zur Show-Planung und teilen den Beitrag fleißig: „Ich kann es kaum erwarten“.

