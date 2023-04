Emotionale Botschaft: Maite Kelly hat ihre Fans bei ihren Songs im Herzen

Mit viel Gefühl meldet sich Maite Kelly auf Instagram bei ihren Followern. Ihre emotionale Botschaft sorgt für viel Begeisterung bei den Fans.

Es ist nichts Neues, dass Maite Kelly (43) eine ganz besondere Beziehung zu ihren Schlager-Fans hat. Die Schlagersängerin widmet ihren Instagram-Followern regelmäßig emotionale Zeilen, in denen sie sich für deren treue Unterstützung bedankt. „Immer wieder bin ich berührt, dass ich Euch bald alle endlich wieder sehen kann“, postete die Musikerin vor wenigen Wochen, als sie den Fans ein Update zu den Planungen für ihre Live-Shows gab.

Es gibt nichts, das Maite glücklicher macht, als für ihre Anhänger auf der Bühne zu stehen und sie mit tollen Songs zu verzaubern. In einem neuen Instagram-Beitrag zeigt sich der „The Kelly Family“-Star nun beim Aufnehmen neuer Lieder. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto sitzt Maite mit einer Gitarre auf dem Schoß auf dem Sofa und hat die Augen geschlossen.

Ganz verträumt scheint die Ex-„Let’s Dance“-Kandidatin in sich hineinzuhorchen und auf musikalische Inspiration zu warten. „Ihr Lieben, denke ganz fest an Euch!!! Hab Euch alle im Herzen beim Singen“, schrieb sie dazu. In den Hashtags verriet die Künstlerin, dass sie tatsächlich gerade mit dem Aufnehmen brandneuer Titel beschäftigt ist.

Maite Kelly: Neues Album und Tour

Maites Follower zeigten sich gerührt von so viel Gefühl. „Das ist lieb Maite, ich denke auch oft an dich und höre so gern deine Songs!“, meldete sich ein User unter dem Beitrag zu Wort. Andere hinterließen Kommentare wie „Du bist einfach mega“, „Fühl dich gedrückt“ und „Freue mich schon, dich bald wiederzusehen“.

Bereits kommende Woche bringt die gebürtige Berlinerin ihr neues Best-Of-Album heraus. „Love, Maite ⎼ Das Beste…bis jetzt” erscheint am 21. April. Das Album wird als Standard CD, Deluxe CD und Doppel-Vinyl erhältlich sein. Im Herbst 2023 geht Maite außerdem auf Tour und tritt mit ihrer „Love, Maite - Die Happy Show“ in Köln, Dortmund, Leipzig und Berlin auf.