So denkt Maite Kelly über die Konkurrenz im Schlagergeschäft

Maite Kelly ist eine der erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen – aber die Konkurrenz schläft nicht. Nun spricht Kelly über ihre Schlager-Kollegen.

Köln – Maite Kelly (43) stand die meiste Zeit ihres Lebens auf den Bühnen dieser Welt. Als junges Mädchen reiste Maite bereits umher und begeisterte als Mitglied der „Kelly Family“ die ganze Welt. Mit süßen 13 Jahren schrieb der Schlagerstar ihren allerersten Song „Roses Of Red“ – das liegt nun sage und schreibe 30 Jahre zurück. Maite Kelly ist also wirklich ein alter Hase im Showgeschäft und spricht nun darüber, wie sie den deutschen Schlager und vor allem die Konkurrenz empfindet.

Aus der Schlagerwelt ist Maite Kelly heute nicht mehr wegzudenken. Erst vor wenigen Tagen begeisterte sie bei der „Giovanni Zarrella Show“ die Zuschauer. © IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Für Maite Kelly sind die anderen Schlagergrößen wie Giovanni Zarrella (45), Roland Kaiser (70), Andrea Berg (57) oder Kerstin Ott (41) tatsächlich überhaupt keine Konkurrenz – die Schlagersängerin empfindet das Miteinander eher wie mit einer großen Familie und zusammen erschaffen die Künstler Großartiges. Im Gespräch mit spot on news verrät Kelly: „Wir sind alle ein kleiner Stein in einem großen Bild. Damit meine ich auch all unsere Kollegen, ob Andrea Berg, Kerstin Ott, Nino de Angelo oder Giovanni – wir sind alle miteinander befreundet und das ist einfach ein Geschenk.“

„Wie nach Hause kommen“: Für Maite Kelly sind gemeinsame Auftritte mit anderen Künstlern wie Familientreffen

Die Sängerin hält große Stücke auf ihre Kollegen und weiß genau, was die großen Schlager-Künstler ausmacht – denn im Schlagergeschäft braucht es eine extra Portion Mut, um erfolgreich zu sein, wie sie findet: „Das sind immer große, mutige Persönlichkeiten – ob Roland Kaiser, Udo Jürgens, Kerstin Ott oder Andrea Berg. Das sind Menschen, die das Gelebte nach außen singen, die menschlichen Gefühlen mit Musik ein Gesicht geben“, erklärt die 43-Jährige und findet, dass es das ist, was den deutschen Schlager so einzigartig macht: „Für mich ist großartige Schlagermusik aus dem Leben gegriffen. Das verbindet uns Menschen“.

Für Maite seien Auftritte, wie am vergangenen Wochenende bei der „Giovanni Zarrella Show“ wie ein großes Familientreffen: „Das ist hinter der Bühne wie ein nach Hause kommen“, schwärmt die sympathische Blondine. Vor allem von dem Gastgeber und ihrem Musiker-Kollegen Giovanni Zarrella hält Kelly viel: „Giovanni ist einer, der im Mittelpunkt für andere steht – das ist etwas, was uns beide verbindet“.