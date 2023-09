Maite Kelly und Beatrice Egli gegen Florian Silbereisen: Um diesen Rekord buhlen die Schlagerstars

Erst am Ende des Jahres entscheidet sich, welcher Schlagerkünstler diesen prestigeträchtigen Rekord aufstellen kann. Unter anderem Maite Kelly, Beatrice Egli und Florian Silbereisen sind im Rennen.

Köln - Es kann nur einen Sieger geben: Namhafte Schlagerstars wie Maite Kelly (43), Beatrice Egli (35) und Florian Silbereisen (42) stehen im direkten Wettbewerb gegeneinander. Noch ist alles ungewiss, denn der Gewinner wird erst am Ende des Jahres bekannt gegeben. Doch um welchen Rekord geht es hier eigentlich?

Maite Kelly vs. Beatrice Egli: Welche Schlager-Queen setzt sich durch?

Die Rede ist vom erfolgreichsten Airplay-Hit des Jahres in der Kategorie National Konservativ Pop. Derzeit (Stand 23. September) hat laut des Portals Schlagerprofis.de Maite Kelly mit „Ich brauch einen Mann“ die Nase vorne. Der Titel erinnert an die Schlager der 70er und ist eine selbstbewusste Ansage der Sängerin. „Dieser Song ist eine Hymne an die Frau, die daran glaubt, dass sie das Beste wert ist. Und an all die guten Männer da draußen, die ihre Frauen auf Händen tragen“, beschrieb Kelly ihr Lied.

Doch die Konkurrenz kann sich ebenfalls sehen lassen: Platz zwei geht im Moment an Beatrice Egli mit ihrem Hit „Balance“. Der Song war erst im Juni als Single-Auskopplung ihres gleichnamigen Albums erschienen, mit dem sie auf Platz eins der Charts kletterte. Maite Kellys Song ist dagegen bereits seit Januar draußen. Gut möglich also, dass Beatrice Egli im Endspurt noch einmal aufholen kann.

Siegt das Männer-Duo? Auch Florian Silbereisen und Thomas Anders sind im Rennen

Bereits 2022 sicherte sich die Schlager-Queen mit „Volles Risiko“ den Airplay-Hit des Jahres. Auf Platz zwei landete damals das Lied „Gegen die Liebe kommt man nicht an“ – gesungen von Roland Kaiser (71), geschrieben von Maite Kelly. Auch dieses Jahr scheint es wieder auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Schlager-Königinnen hinauszulaufen.

Maite Kelly, Beatrice Egli und Florian Silbereisen sind alle erfolgreich in der Schlagerbranche. Um einen Sieg kämpfen die Musiker aber Kopf an Kopf. © IMAGO / Eibner & IMAGO / HOFER & IMAGO / Christian Schroedter

Oder setzt sich dieses Mal ein Männer-Duo durch? Publikumsliebling Florian Silbereisen steht zusammen mit Thomas Anders (60) und ihrem gemeinsamen Song „Alles wird gut” auf Platz drei der Airplay-Liste. Es bleibt jedenfalls spannend - denn entschieden ist noch lange nichts. Einen anderen Erfolg hat Beatrice Egli dafür aber schon zu feiern: Ihre „Beatrice Egli Show“ wandert nicht nur in die Primetime im Ersten, sondern wartet auch mit einer hochkarätigen Gästeliste auf. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de