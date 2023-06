Malle-Auswanderer: Peer Kusmagk und Frau Janni ziehen aus

Teilen

Die Auswanderer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk wollen weg aus Mallorca. Wohin genau es geht, ist jedoch noch nicht bekannt.

Janni Hönscheid (32) und ihr Mann Peer Kusmagk (47) wollen ausziehen. Die beiden Auswanderer leben seit 2021 auf der sonnigen Insel Mallorca. Von dort aus updaten sie ihre Fans regelmäßig über das Auswanderer-Leben mit drei Kindern auf Social Media. Das Ehepaar hat zwei Söhne: Emil Ocean (5) und den kleinen Merlin (1). Ihr mittleres Kind ist Tochter Yoko (4). Nun hat die Familie eine überraschende Ankündigung gemacht.

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid lebten mit ihren Kindern bisher auf Mallorca. Jetzt brechen die Auswanderer aber zu einem neuen Abenteuer auf © Instagram / thehappytribe & Instagram / thehappytribe

Die Dreifach-Mama hatte in den letzten Tagen kaum etwas auf social Media gepostet – eher unüblich für die deutsche Surferin. Jetzt verriet sie ihren Fans in der Instagram-Story den Grund für das Schweigen: „In vier Wochen geht es für uns auf Reisen, open end“. Das bedarf natürlich viel Vorbereitung, daher sei es in den „letzten Tage etwas ruhiger gewesen“.

„Bald geht’s für uns wieder los“

Der genaue Plan der fünfköpfigen Familie ist noch nicht veröffentlicht. Doch Janni Hönscheid betont: „Viele Entscheidungen werden getroffen…“ Die ehemalige Meisterin im deutschen Wellenreiten verrät aber schon mal: „Es gibt Zeiten, da ist alles so absehbar und Zeiten wie diese gerade, wo man Puzzleteil für Puzzleteil wählt und 100 Prozent auf seine Intuition angewiesen ist … Jeder Tag ist gerade mehr denn je voller neuer Erkenntnisse und wir fühlen uns super lebendig.“ Doch lange müssen die Fans wahrscheinlich nicht mehr auf Updates warten, denn die 32-jährige postete nun ein Foto in ihrer Instagram Story von Ehemann Peer, worauf er am Laptop zu sehen ist. Dazu schreibt sie: „Reiseplanung, Flüge buchen … bald geht’s für uns wieder los.“ Verwendete Quellen: Instagram / thehappytribe