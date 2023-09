Wie Ex Jens Büchner: „Goodbye Deutschland“-Star eröffnet Lokal auf Mallorca

Jenny Delüx kam mit „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner nach Mallorca. Dort ist die Unternehmerin mit ihren eigenen Boutiquen erfolgreich und wills ich nun ein weiteres Standbein aufbauen. © Instagram / jenny.deluex & IMAGO / Future Image

Mit „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner kam Jenny Delüx nach Mallorca. Dort ist die Unternehmerin mit ihren eigenen Boutiquen erfolgreich. Jetzt baut sie sich noch ein weiteres Standbein auf und tritt damit in Jens‘ Fußstapfen.

Mallorca – Jenny Delüx (36) ist dank ihres Ex-Mannes Jens Büchner (49, †2018) durch das VOX-Kultformat „Goodbye Deutschland“ im bekannt geworden. Mit ihrem jetzigen Ehemann Achim Thiesen (59) ist sie weiterhin in der Sendung zu sehen. Jetzt wollen die beiden Mallorca-Auswanderer einen neuen Schritt in ihrem Leben wagen und ein Restaurant eröffnen.

Spontane Entscheidung: „Goodbye Deutschland“-Star eröffnet „Happy Schnitzel bei Jenny Delüx“

Der Mallorca Zeitung berichtete Jenny Delüx von ihren Plänen. Demnach sei das Restaurant eine relativ spontane Entscheidung gewesen: „Das hat sich alles innerhalb der letzten Woche ergeben. Die Vormieterin der Casa Ma Be musste aus persönlichen Gründen zurück nach Deutschland. Künftig läuft der Mietvertrag auf Achims Namen.“ Da der Name der Gaststätte schon älter ist, erscheint das Lokal bald unter dem neuen Namen „Happy Schnitzel by Jenny Delüx“.

Der Name sei Jenny Delüx beim Bügeln in den Sinn gekommen. Den Gästen soll damit gleich klarwerden, dass sie es mit dem Restaurant der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin zu tun haben. Ihre Boutique befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu dem Schnitzelhaus.

Bald Eröffnung: „Goodbye Deutschland“-Star Jenny Delüx im Vorbereitungsstress

Auch ein genauer Eröffnungstermin steht bereits fest: Am 18. Oktober soll „Happy Schnitzel by Jenny Delüx“ eröffnen. „Angestellte haben wir schon. Die Köchin übernehmen wir und das Lokal bleibt weiterhin ein Schnitzelhaus, die Karte bleibt also auch“, betont die Unternehmerin. Dennoch seien sie und ihre bessere Hälfte noch immer am „Basteln“.

Seit 2010 lebt Jenny Delüx auf Mallorca. Damals war sie noch mit Jens Büchner (1969-2018) zusammen, mit dem sie den gemeinsamen Sohn Leon hat. 2013 trennte sich das Paar. Der Auswanderer verstarb 2018 nach einer Krebserkrankung. Seit 2022 ist sie mit Achim Thiesen verheiratet.

Jens‘ andere Ex-Frau hingegen macht im Netz Karriere. Eben erst zeigte Danni Büchner eine extreme Typveränderung, wegen der sie „weinen oder schreien“ wollte. Verwendete Quellen: „Mallorca Zeitung“