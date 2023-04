Mega-Deal nach DSDS: Katja Krasavice tritt am Ballermann auf

Mallorca-Knaller

Katja Krasavice soll das Image vom Megapark aufpolieren und die Qualität an der Playa steigern - der Partytempel freut sich schon auf den Auftritt der Rapperin.

Mallorca – Die Rapperin Katja Krasavice (26) hat sich von YouTube bis zur Spitze der deutschen Charts gekämpft. Alle drei Studioalben der Künstlerin landeten auf Platz eins der Charts und Katja ist derzeit eine der gefragtesten Musikerinnen. Bis vor Kurzem saß die Blondine noch an der Seite vom Pop-Titan Dieter Bohlen (69) und DSDS-Star Pietro Lombardi (30) in der DSDS-Jury und sorgte in der RTL-Castingshow für gewagte Outfits und Streitereien mit dem Jury-Boss Dieter. So sehr, dass die zwei es nach der DSDS-Staffel sicherlich nicht so eilig haben, sich wieder über den Weg zu laufen.

Gut, dass Katja nun einen Job auf der Sonnenseite angenommen hat – der Megapark auf Mallorca hat die 26-Jährige nämlich für seine Bühne verpflichtet und könnte nicht erfreuter über diesen hochkarätigen Besuch auf der Playa sein. Zum großen Opening vom 27.-30. April wird es die Rapperin zwar noch nicht schaffen, aber sie lässt nicht mehr lange auf sich warten. „Katja Krasavice ist derzeit eine der gefragtesten Künstlerinnen in Deutschland und Mitteleuropa. Für den Megapark ist es eine Ehre und ein Luxus, sie auf der Bühne begrüßen zu dürfen“, so der Megapark-Direktor Carlos Lucio (44) über den Künstler-Zuwachs gegenüber Bild.

Katja Krasavice soll das Image des Megaparks aufpolieren

Am 17. Mai wird die Rapperin erstmals im Partytempel Nr.1 auf der Playa – wie der Megapark selbst wirbt - auftreten und es soll nicht das letzte Mal sein. Geplant seien angeblich mehrere Auftritte der Musikerin auf der Ballermann-Bühne in dieser Saison. Und Katja sollen weitere hochkarätige Musiker folgen, wenn es nach Carlos geht, denn so soll das Image des Partyschuppens aufpoliert werden: „Top-Künstler sollen künftig das Image des Megaparks aufwerten und die Qualität der Playa de Palma steigern“, so der 44-Jährige.

Während Lucio sich durch die Ankündigung, dass Katja Krasavice im Megapark auftritt, einen Ansturm an partywütigen Fans erhofft, hat der Megapark eher für Verärgerung bei den Partyfreunden gesorgt. Grund dafür ist, dass der Feiertempel für den Auftritt von Katja 40 Euro Eintritt verlangen will. An der Playa ist eher üblich, dass kostenlos mit den Stars gefeiert werden kann – daher sorgt der Ticketverkauf nun eher für Unmut bei den Fans und es hagelte negative Kommentare unter dem Ankündigungs-Post des Megaparks. Mittlerweile hat der Account die Kommentarfunktion ausgeschaltet.