„Beste Therapie für mich“: Lisha seit „Goodbye Deutschland“-Auswanderung ein neuer Mensch

Teilen

Lisha auf Mallorca und die Lisha, die wir aus dem Sommerhaus kennen. © Instagram/Lisha und Lou & Screenshot/RTL+

So hat Lou seine Lisha vorher noch nicht gesehen. Mallorca hat die Influencerin zu einem neuen Menschen gemacht – nichts macht sie mehr so „richtig aggro“.

Mallorca – Lisha (36) und Lou (38) Savage sind YouTube-Stars und Influencer. Breite Bekanntheit erlangte das Paar aus Berlin mit der Teilnahme im „Sommerhaus der Stars“ 2020. Bei dem TV-Format wurde klar, dass vor allem Lisha kein Blatt vor den Mund nimmt und so kam es immer wieder zu hitzigen Wortgefechten zwischen der YouTuberin und Eva Benetatou (30).

Die 36-Jährige konnte auch mal richtig „aggro“ werden, wie ihr Liebster Lou es beschreibt. Das habe sich aber seit der Auswanderung auf die spanische Kult-Insel Mallorca geändert. Dort sei Lisha ein ganz anderer Mensch. Lou erklärte in der neuen „Goodbye Deutschland“-Folge, dass seine Frau, seitdem sie auf Mallorca leben, nichts mehr so richtig aus der Fassung bringe. „Es macht sie nichts mehr so richtig aggro“, erklärt Lou beinahe erstaunt. Das habe der Berliner so noch nie gesehen.

Lisha glaubt dem Urteil ihres Mannes – die zwei haben schließlich in den 12 Jahren, die sie bereits ein Paar sind, nicht eine Nacht voneinander getrennt verbracht. Die Influencerin findet aber auch, dass komplett Mallorca ein Riesenvorteil sei: „Es ist die beste Therapie für mich“.

Lisha und Lou: Zunächst lebte das YouTube-Paar auf Probe auf der Insel

Auf Mallorca gibt es keinen Stress, erklärt Lisha. Das empfand die Influencerin in ihrer Heimat Berlin ganz anders und konnte dort gerne und schnell mal aus der Haut fahren. Die zwei haben 2020 ihr neues Nest in Bahia Grande entdeckt.

Den Umzug ließen die YouTube-Stars dann aber zunächst langsam angehen. So wohnten Lisha und Lou im Jahr 2020 erst einmal auf Probe auf der Insel, denn schließlich ist das spanische Paradies doch ein Stückchen entfernt von der Familie in Berlin. Aber mittlerweile könnte das Paar nicht glücklicher sein. Unter den letzten Instagram-Post schreibt Lisha, dass sie unendlich dankbar sei, dort zu leben: „Ich könnte mir niemals mehr vorstellen, woanders zu sein“.