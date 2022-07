Mallorca Vs. Oktoberfest: Viele Schlagerstars zu Gast im Fernsehgarten am Sonntag

Der ZDF-Fernsehgarten findet unter dem Motto „Mallorca vs. Oktoberfest“ am 31. Juli statt. © IMAGO / Eibner & IMAGO / Hoffmann

Der ZDF-Fernsehgarten findet unter dem Motto Mallorca vs. Oktoberfest am 31. Juli statt. Da ist es kein Wunder, dass viele Schlagerstars, wie unter anderem Mickie Krause und Mia Julia, mit auf der Bühne stehen.

Mainz - Am Sonntag lädt Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel (57) wieder zum Mitsingen ein und diesmal werden im ZDF-Fernsehgarten besonders viele Schlagerstars erwartet. Bei dem Motto ist das Staraufkommen auch kein Wunder. Am Sonntag, dem 31. Juli wird es nämlich heißen: Mallorca Vs. Oktoberfest. In ihrer Instagram-Story gibt die TV-Show bekannt, dass sowohl Mia Julia (35), Mickie Krause (52), VoXXclub, Tim Toupet (50) und viele mehr ein Teil der Show sein werden.

Auch DJ Robin x Schürze, die gerade mit ihrem Hit „Layla“ die Charts stürmen, sind mit dabei. Fraglich ist jedoch, ob sie das umstrittene Lied auch live performen dürfen. Schon vor wenigen Tagen war von einer zensierten Version die Rede.

Die Stars müssen in der Show in Spielen gegeneinander antreten. Der Preis ist heiß, denn das Gewinner-Team bekommt eine ganze halbe Stunde bei der finalen Folge des Fernsehgartens frei für sich zum Gestalten. Das Saisonfinale findet voraussichtlich am 25. September statt und wird das Motto „Schlagerparty zum Saisonfinale“ tragen. Wer sich jetzt also noch nie zwischen Oktoberfest und Mallorca entscheiden konnte, dem könnte am Sonntag die Entscheidung leichter gemacht werden. Dieses Jahr werden nicht nur Zuschauer vor dem Fernseher begrüßt, sondern es dürfen auch wieder bis zu 6000 Zuschauer live vor Ort sein.

Großes Staraufkommen beim Fernsehgarten am Sonntag

Bisher konnte sich das Staraufkommen im Fernsehgarten schon blicken lassen, aber jetzt wird am Sonntag noch einmal eine Schüppe draufgelegt. Auch die Einschaltquoten des Kult-TV-Formates schießen durch die Decke. Bereits Ende Juni knackte Kiwi die 20 % Marktanteil. Ob sie das wohl diese Woche mit dem ganzen prominenten Besuch noch toppen kann, werden wir am Sonntag erfahren.