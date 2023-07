Jens Büchners Faneteria auf Mallorca wiedereröffnet

Teilen

Bekannt geworden durch Kultauswanderer Jens Büchner, ist die Faneteria mit neuem Anstrich und unter neuem Namen wiedereröffnet worden. Künftig werden Besucher in das Lokal „Die verrückten Auswanderer“ einkehren dürfen.

Mallorca – Sie war der ganze Stolz von „Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Jens Büchner (49, †2018): die Faneteria in Cala Millor. Nach dem Tod Büchners im November 2018 gab es zahlreiche Versuche, die Faneteria unter neuem Namen und mit neuen Betreibern am Laufen zu halten. Lange hat es aber niemand geschafft. Nun haben es sich Ex-DSDS-Kandidatin Anette Kleinmann alias Juana Princess und Geschäftspartner Dieter Brunner zur Aufgabe gemacht, dem Kultlokal neues Leben einzuhauchen. Unter dem Namen „Die verrückten Auswanderer“ öffnete das Lokal am Samstag (15. Juli) seine Türen.

„Die verrückten Auswanderer“: Juana Princess gibt sich zur Eröffnung die Ehre

Die Wiedereröffnung der einstigen Faneteria wurde von Schlagersängerin Juana Princess groß auf ihren Social-Media-Kanälen angekündigt. „Wir bieten den Tag über Paella an. Am Abend werde ich zwei bis drei Songs singen“, verriet die Sängerin im Gespräch mit der “Mallorca Zeitung“. Zur Begrüßung der Gäste am Tag der Wiederöffnung gab es ein Glas Sekt. Künftig soll das Lokal „Die verrückten Auswanderer“ täglich von 16 bis 24 Uhr geöffnet sein.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Und auch Juana Princess möchte ab sofort häufiger in Cala Millor aktiv werden. In ihrem Lokal, das zur Wiedereröffnung einen neuen Farbanstrich bekommen hat und dort nun die Farbtöne Rosa und Lila dominieren, können Fans der Schlager- und Partysängerin Fotos mit einem Pappaufsteller von Juana Princess machen. „Dort sollen Gäste, wenn ich mal nicht da bin, Fotos mit mir machen können“, erklärte sie gegenüber der mallorquinischen Zeitung.

Einstige Faneteria: Zahlreiche Wiedereröffnungsversuche scheiterten

Nach dem Tod Jens Büchners 2018 wurde die einstige Faneteria kurzzeitig von Büchners Witwe Daniela Büchner (45) weiterbetrieben, die später Unterstützung von den Auswanderern Tamara (30) und Marco Gülpen (58) erhielt. Darauf folgten die Auswanderer Caro (44) und Andreas Robens (56) mit ihren Franchisenehmern Ercan Ayebe und Kim Beeker. Das Power-Paar plante aus dem Kultlokal eine zweite Filiale ihres Iron Diner zu machen, aber auch dieses Projekt scheiterte. Letzte Betreiberin der ehemaligen Faneteria war Ilona Flesch mit Partner Michael Westphal (57). Von November 2022 bis Mai 2023 führten die gebürtige Bonnerin und ihr Partner das Lokal unter dem Namen „Unikat“.

Ende Juni unterzeichneten dann Juana Princess, Geschäftsführer Dieter Brunner und Flesch den Vertrag, laut dem Flesch noch immer Hauptmieterin des Kultlokals ist. „Ich bin jetzt Chefin, Dieter Geschäftsführer und Ilona bleibt die Hauptmieterin“, erklärte Juana Princess damals gegenüber der „Mallorca Zeitung“. Die Schlagersängerin, die durch Formate wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“ und „Frauentausch“ bekannt geworden ist, lebe derzeit noch hauptsächlich in der Schweiz, wolle aber schon bald teils nach Mallorca auswandern. Die gebürtige Hessin sei bereits im Oberbayern und bei Jürgen Drews (78) auf Mallorca aufgetreten.

Nicht nur in Jens Büchners Lokal lebt sein Vermächtinis weiter, sondern auch in seinen Kindern. Erst vor wenigen Tagen zeigte Jenny Delüx ihren Sohn, den sie mit dem verstorbenen TV-Auswanderer verbindet – und der sieht Jens Büchner mächtig ähnlich. Verwendete Quellen: Mallorca Zeitung