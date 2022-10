„Mama ist strenger“: Narumol und Josefs Tochter gibt erste Interview

In ihrem ersten Interview spricht die 11-jährige Jorafina über ihr Leben und ihre Eltern. © imago stock&people

Aiglsham – Durch die Kuppelsendung „Bauer sucht Frau“ lernten sich Narumol und Bauer Josef 2009 kennen und lieben. Ein Jahr später heiratete das Paar. Die gebürtige Thailänderin brachte sogar ihre Tochter Jenny und Sohn Jack mit in die Ehe. Die Geburt von Jorafina 2011 krönte das große Glück. Und aus dem kleinen Mädchen ist schon eine richtige Dame geworden.

Obwohl Jorafina von Geburt an durch ihre berühmten Eltern in der Öffentlichkeit steht, war man mit öffentlichen Austritten stets vorsichtig. In der neuen Serie „Narumol & Josef – unsere Geschichte geht weiter“ von RTLZwei, wird auch das jüngste Familienmitglied zu sehen sein. Mit „Bild“ gab sie nun exklusiv ihr erstes Interview. Die Berühmtheit ihrer Eltern scheint für die 5-Klässlerin aber kein Problem zu sein. „Für mich ist das ganz normal. Bei uns ist gar nicht so viel anders als bei anderen“, erklärt sie.

Wer ist strenger? Mama oder Papa?

Auch auf diese Frage hat Jorafina eine klare Antwort: „Die Mama ist ein bisschen strenger. Aber sie verwöhnt mich auch mehr.“ Ein Teil der Serie wird die Hochzeit von Narumol und Josef sein. Die beiden Landwirte wollen sich noch einmal das Jawort geben. Allerdings soll die Hochzeit typisch thailändisch werden. Das habe sich Narumol wohl sehr gewünscht.

Das freut besonders Jorafina. „Bei der kirchlichen Hochzeit war ich noch nicht auf der Welt. Deswegen hab‘ ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt dabei sein durfte“, verrät sie. Während Jenny in Deutschland lebt und auch auf dem Hof mithilft, lebt Sohn Jack in Thailand und hat bereits selbst Nachwuchs.