Die letzten Wochen scheinen für Cathy Hummels extrem nervenaufreibend gewesen zu sein. Die Moderatorin hatte nicht nur etliche Jobs, sondern musste auch verschiedene Schlagzeilen über sich ergehen lassen. Auf Instagram kündigte die 34-Jährige deshalb nun eine Pause an.

München - Cathy Hummels (34) hat derzeit viel um die Ohren. Nachdem sie kürzlich in Phuket war und für „Kampf der Realitystars“ als Moderatorin vor der Kamera stand, scheint sie auch zu Hause jede Menge zu tun zu haben. Aus diesem Grund offenbarte die Ehefrau von Mats Hummels am 29. April, dass sie sich vorerst eine Instagrampause gönnen wird.

Offene Worte von Cathy Hummels

Die 34-Jährige steht nicht nur regelmäßig vor der TV-Kamera, sondern unterhält ihre Follower auch auf Instagram. Beinahe täglich nimmt sie ihre Fans in ihrem Leben abseits des Showrummels mit. Doch genau damit soll nun vorerst Schluss sein.

Denn Cathy Hummels gönnt sich das Wochenende über eine kleine Instagrampause. In ihrer Story vom 29. April, erklärt sie innerhalb einer längeren Nachricht, weshalb sie sich zurückzieht.

„Mama needs a Break“: Cathy Hummels gönnt sich Social Media Auszeit

„Diese Woche war wirklich anstrengend. Ich habe wirklich viel gearbeitet (...). Dadurch, dass ich meinen Projekten, meinen Träumen, so viel Kraft schenke und ALLES selbst stemme, bleibt nicht mehr viel Zeit für Erholung tagsüber übrig. Denn nach der Arbeit gehöre ich meinem Sohn. Lange Rede kurzer Sinn: Ich saß heute vor dem Laptop, habe gearbeitet und realisiert, dass ich am Wochenende einfach mal OFFFLINE sein muss“, gibt die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ihren Fans zu verstehen.

„Mama needs a break“, rundet sie ihre Nachricht ab und gesteht anschließend, dass sie auch die etlichen Schlagzeilen derzeit nicht kaltlassen. „Waren auch echt viele Headlines in letzter Zeit. Diese NICHT zu lesen, war unmöglich“, so Cathy. Trotz des ganzen Trubels um sie herum, scheint sie aber vorerst nur für das Wochenende von der Bildfläche zu verschwinden. Ab dem 02. Mai würde sie dann wie gewohnt, auf Instagram wieder aktiv sein.

