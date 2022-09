„Mamas sind für die Erziehung da“: Sarah Engels überrascht mit altmodischen Ansichten

Mit dieser Aussage überrascht Sarah Engels ihre Fans: Auf Instagram teilt die Sängerin eine veraltete Denkweise zum Thema Kindererziehung.

Eigentlich wirkt Sarah Engels (29) wie das komplette Gegenteil einer konservativ denkenden Hausfrau. Ob als Sängerin, Influencerin oder Schauspielerin – Sarah ist ein echtes Multitalent und widmet sich auch als zweifache Mutter stets mehreren Projekten gleichzeitig. Umso überraschender kommt nun ihre Aussage, dass Kindererziehung klare Frauensache sei. Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower von der Ex-DSDS-Kandidatin wissen, „wer bei den Kindern eher mal nachgibt“. Daraufhin gab sie Einblick in ihr privates Familienleben mit Ehemann Julian Engels (29).

Sarah Engels ist glückliche Mama von Alessio und Solea. © Instagram/sarellax3 & IMAGO / Eibner

Bei der Frage musste Sarah nicht zweimal nachdenken. „Der Mann im Haus natürlich“, lautete ihre klare Antwort. „Mamas sind für die Erziehung da.“ Damit lehnt sich die Musikerin an das klassische Rollenmodell an, das Frauen als Experten in Sachen Kindererziehung sieht. Mit diesen altmodischen Ansichten überrascht Sarah sicher den ein oder anderen Fan. Schließlich werden heutzutage Männer genauso wie Frauen in die Erziehung der Kinder eingebunden. Wer sagt schließlich, dass Mütter alles alleine meistern müssen?

Sarah Engels: Will sie ein drittes Kind?

In der Fragerunde verriet Sarah außerdem, dass sie sich vorstellen könnte, ein weiteres Kind zu bekommen. „Wenn es so sein soll, soll es so sein“, gab sie an. Möglicherweise hat die brünette Schönheit also noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen. Erst im Dezember waren sie und Julian Eltern der kleinen Solea geworden. Sohn Alessio stammt aus Sarahs erster Ehe mit Pietro Lombardi (30). Dieser wiederum erwartet derzeit ein gemeinsames Baby mit seiner Freundin Laura Maria Rypa (26). Gut möglich also, dass die Patchworkfamilie in der Zukunft noch um weitere Mitglieder wächst.

Die Fans werden zumindest erleichtert sein zu hören, dass sich Sarah beruflich wie privat auf die Unterstützung ihres Manns verlassen kann. Auf Instagram verriet sie kürzlich, wie wertvoll Julians Hilfe für sie ist. „Julian betreut einen Großteil der Projekte im Bereich Social Media, Geldanlagen, Geschäftsideen und unsere ehrenamtlichen Aufgaben, aber auch so koordiniert er viel. Familien-Geschäftsmann für alle Fälle“, berichtete sie. Das klingt doch nach einem guten Team!