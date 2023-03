„Man kämpft noch“: Yvonne Woelke spricht über ihre zerrüttete Ehe nach Iris-Klein-Krieg

Von: Matthias Kernstock

Der vermeintliche Fremdgeh-Skandal rund ums Dschungelcamp Anfang des Jahres brachte auch Yvonne Woelkes Ehe ins Wanken. Ihr Mann trennte sich von ihr. Doch offenbar ist diese Trennung noch nicht in Stein gemeißelt, denn sie sagt: „Man kämpft noch.“

Berlin - Nach dem vermeintlichen Fremdgeh-Skandal rund um die Dschungelcamp-Begleitpersonen Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (55) trennte sich der Ehemann der Schauspielerin von ihr. Das macht das Model damals öffentlich. Nach wie vor bestreitet sie jedoch eine Affäre, und auch Iris Kleins Ehemann Peter hatte lediglich Gefühle für die Blondine zugegeben.

Scheidung bei Iris und Peter Klein

Im Rahmen der Premierenveranstaltung „Happy Birthday Tabaluga!“ fragte das Magazin „Bunte“ bei Woelke nach, wie es in ihrem Liebesleben aktuell aussieht. „Ein bisschen chaotisch, aber noch nicht ganz. Selbst wenn irgendwas mal in die Brüche gehen würde, würde ich erstmal mein Single-Leben genießen. Aber man kämpft noch. Man ist guter Dinge“, erklärte sie. Es besteht also offenbar noch Hoffnung.

Bei dem anderen beteiligten Paar, Reality-TV-Star Iris Klein (55) und Ehemann Peter, sieht es dagegen düsterer aus. Die Scheidung wurde eingereicht, wie beide in Instagram-Stories bestätigten. Nach spanischem Recht könnte sie noch im Frühjahr vollzogen werden. Es wäre der Schlussstrich unter einer 20-jährigen Beziehung.

Iris Klein krempelt ihr Leben um

Peter Klein und Yvonne Woelke lernten sich Anfang des Jahres in Australien kennen. Dort begleiteten sie jeweils Lucas Cordalis (55) und Djamila Rowe (55) zum „Dschungelcamp“. Gerüchten zufolge sollen sich die beiden dort in einem Hotel näher gekommen sein. Klein gestand daraufhin in den sozialen Medien, sich in die Moderatorin verliebt zu haben. Anfang März äußerte sich Woelke bei „Volles Haus“ in Sat.1 zu Kleins Aussagen. „Wir sind nicht verliebt“, stellte sie klar. Beide seien nur gute Freunde.

Dass Iris Klein mit der Trennung noch zu kämpfen habe, erzählte ihre Tochter Daniela Katzenberger (36) unlängst in ihren Instagram-Storys. „Sie hat doch noch ganz viele Momente, in denen sie zusammenbricht“, sorgte sich die Katze um ihre Mutter. Dennoch scheint Klein voller Tatendrang und Veränderungswünschen zu sein.

Zuletzt ließ sie sich die Oberlippe aufspritzen und zeigte sich in ihrer Story begeistert von dem „natürlichen Ergebnis“. Zudem verbringt die 55-Jährige viel Zeit mit ihren Freunden, um auf andere Gedanken zu kommen.

Wer glaubt, Iris Klein habe nach der angeblichen Affäre ihres Ehemanns Peter genug von der Liebe, irrt gewaltig: Mitten in Palma traf sich die Katzenberger-Mama zu einem Date.