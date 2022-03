„Man redet als Schwangere darüber nicht“: Katharina Eisenblut wachsen seit der Schwangerschaft Haare an Bauch und Zehen

Von: Alica Plate

Katharina Eisenblut wachsen seit der Schwangerschaft Haare an den verschiedensten Stellen © Screenshot/Instagram/katharina_eisenblut_offiziell

Katharina Eisenblut hat kürzlich verkündet, im fünften Monat schwanger zu sein. Die Freude ist riesig - doch die ehemalige DSDS-Kandidatin scheint mit ihrem Hormonhaushalt derzeit zu kämpfen zu haben. Wie sie auf Instagram offenbart, würden ihr seit der Schwangerschaft, Haare an den skurrilsten Körperstellen wachsen.

München - Bei Katharina Eisenblut (27) folgt derzeit auf ein Ereignis auf das Nächste: Nachdem sie im August 2021 enthüllte, mit Unternehmer Niko Kronenbitter zusammen zu sein, gaben sie wenige Monate später ihre Verlobung bekannt. Vor wenigen Tagen dann die Überraschung - die beiden erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Auf Instagram offenbart sie nun unschöne Veränderungen ihres Körpers, wie tz.de berichtet.

Katharina Eisenblut erwartet ihr erstes Kind

Katharina Eisenblut ist im fünften Monat schwanger - eine Nachricht, die sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Doch für viele Fans der ehemaligen DSDS-Kandidatin scheint dies keine große Überraschung gewesen zu sein. Denn etliche ahnten bereits vorab, dass die Sängerin Nachwuchs erwartete, laut Katharina seien etliche „einfach viel zu schlau“, weshalb sie es „von Anfang an gewusst hätten“.

Doch die 27-Jährige ließ ihre Follower dennoch lange im Dunkeln tappen, erst am 07. März verkündete sie voller Stolz: „Wir werden Eltern!“. Seitdem plaudert Katharina Eisenblut munter darauf los und enthüllte dabei, dass sich ihr Hormonhaushalt derzeit ganz schön umstellen würde. Dabei musste sie kürzlich mit Erschrecken feststellen, dass ihr Haare an den skurrilsten Körperstellen wachsen.

Katharina Eisenblut wachsen seit der Schwangerschaft an den skurrilsten Körperstellen Haare

„Ich glaube, man redet eigentlich als Schwangere darüber nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal: Ich habe Haare an Stellen bekommen, wo ich es nie hätte erahnen können. Bedeutet: Ich habe am Bauch einfach Haare bekommen und ich glaube, die komischste Stelle, die ich jetzt gerade habe, ist am Zeh“, offenbart Katharina ihren Followern in ihrer Instagram-Story vom 07. März.

Doch ganz so extrem zu belasten, scheint es die ehemalige DSDS-Kandidatin dann doch nicht - immerhin kann sie darüber lachen. Die Hochzeit der beiden scheint nun erstmal etwas warten zu müssen. Hatten Katharina und Niko eigentlich geplant, noch 2021 zu heiraten, haben sie diese bereits um ein Jahr verschoben. Ob es 2022 trotz Kind etwas wird? Wir sind gespannt!

