„Manchmal braucht man seine Zeit“: „Love Island“-Paar Samira und Yasin getrennt?

Teilen

Samira und Yasin Cilingir brauchen eine Auszeit voneinander © instagram.com/samira.bne

Was ist eigentlich mit Samira und Yasin Cilingir los? Die „Love Island“-Stars zeigten sich zuletzt kaum noch zusammen im Netz. Die Fans sind besorgt.

Köln - 2019 lernten sich Samira und Yasin Cilingir (31) in der Dating-Show „Love Island“ kennen. Schnell funkte es zwischen den beiden Reality-Stars und im Gegensatz zu den meisten TV-Paaren blieben sie auch nach der Sendung zusammen. Im Dezember 2020 durfte das Paar den gemeinsamen Sohn Malik-Kerim auf der Welt begrüßen, wenige Monate später folgte die Traumhochzeit.

Doch nun scheint es bei den Turteltauben zu kriseln. Denn auf den Social-Media-Accounts der beiden Stars herrschte zuletzt gähnende Leere. Dabei halten Samira und Yasin ihre Fans normalerweise regelmäßig mit Updates zu ihrem Privatleben sowie beruflichen Projekten auf dem Laufenden.

Auf Instagram äußerte sich Samira nun erstmals dazu, wieso sie derzeit keine Inhalte über sich und ihren Ehemann postet. „Manchmal braucht man seine Zeit und es tut auch mal gut, nichts auf Instagram zu machen“, erklärte sie auf die besorgte Nachfrage eines Followers. Mit dieser kryptischen Antwort gaben sich die User allerdings nicht zufrieden und hakten weiter nach, ob das Paar denn bereits getrennt sei. Daraufhin erwiderte die Influencerin: „Nein, sind wir nicht. Aber auch wir brauchen mal eine Auszeit voneinander. Es ist nicht immer alles so schön, wie man es bei Instagram sieht.“

Yasin Cilingir ist am Ende seiner Kräfte: „Ich konnte nicht mehr“

Scheint also ganz so, als ob die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer zuletzt eine Krise durchgemacht hätten. Auch Yasin gab seinen Fans ein lang ersehntes Update. Demnach sei er vor seiner Netz-Pause am Ende seiner Kräfte gewesen. „Ich musste mir die Auszeit nehmen, ich konnte nicht mehr. Ich habe auch wirklich gar keine Energie“, gestand das Model. Der Stress in den letzten Wochen sei ihm zu viel geworden.

„Wir haben einfach die Zeit für uns gebraucht. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen“, bat Yasin die Fans. Auch der Reality-Star erinnerte daran, dass Instagram nicht unbedingt die Realität widerspiegele. „Es gab zurzeit viel Stress und einfach viel Negatives“, deckte er seine unperfekte Wirklichkeit auf. Wie es mit dem Paar weitergeht und ob ihre Ehe eine Zukunft hat, werden die nächsten Wochen zeigen.